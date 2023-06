Кулеба: Русия вероятно предизвика най-голямата технологична катастрофа в Европа

"Това е отвратително военно престъпление. Единственият начин да спрем Русия, най-големия терорист на XXI век, е да я изгоним от Украйна", заяви Кулеба.

Russia destroyed the Kakhovka dam inflicting probably Europe’s largest technological disaster in decades and putting thousands of civilians at risk. This is a heinous war crime. The only way to stop Russia, the greatest terrorist of the 21st century, is to kick it out of Ukraine.