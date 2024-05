Лошо време в Италия: Локални наводнения и повишени нива на реките (СНИМКА)

„Петък отново ще бъде влажен и ветровит, но слънцето ще започне да наднича в събота и ще стане по-топло в неделя“, каза Антонио Сано от уебсайта IlMeteo.it.

Междувременно нивата на две реки в Милано - Севесо и Ламбро, предизвикваха безпокойство.

В други части на Италия имаше повече наводнения. Общо осем италиански региона бяха поставени под оранжев метеорологичен сигнал, включително Тоскана и Кампания, съответно регионите около Флоренция и Неапол. ОЩЕ: Ето как хората в Дубай се справят с наводненията (ВИДЕО)

Дърво беше съборено върху три паркирани коли в Генуа в четвъртък. ОЩЕ: Зимна буря удари Италия

Rain and gales to continue until weekend, then sunny again. Tree hits three cars in Milan, river water levels concerning #ANSA https://t.co/MofyynKQ4e