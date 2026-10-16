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Макрон: От ключово значение е Украйна да разполага със средства да се отбранява (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 0:35 часа 4628 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Макрон: От ключово значение е Украйна да разполага със средства да се отбранява (ВИДЕО)

На Украйна трябва да се предоставят всички необходими средства да се отбранява от Русия, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес. Макрон каза това след среща с украинския президент Володимир Зеленски, който определи разговора им като продуктивен.

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"В момент, когато Русия избира да ескалира конфликта, тъй като е в задънена улица на фронта, e от кардинално значение да предоставим колективно на Украйна всички необходими средства да се отбранява и да защитава мирното си население и инфраструктурата си", подчерта френският държавен глава в публикация в социалната мрежа Екс.

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В пост в приложението Телеграм Зеленски определи разговора си с Макрон като много конкретен и съдържателен и заяви, че Украйна цени Франция за това, че "полага възможно най-големи усилия за намиране на отговори на руската ескалация".

Зеленски съобщи още, че през следващия месец Франция ще предостави допълнителна помощ за украинската авиация, както и че двете биха искали да ускорят работата по проекта "Фрея" (FREYJA) за изграждане на европейска система за противоракетна отбрана срещу балистични ракети. Украинският президент каза, че всички обещани от Франция лицензи за производство на оръжия в Украйна, са осигурени. Зеленски помоли и в Белгия за повече помощ с F-16 и осигуряването на ракети за тях:

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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