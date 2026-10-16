Макрон: От ключово значение е Украйна да разполага със средства да се отбранява (ВИДЕО)

На Украйна трябва да се предоставят всички необходими средства да се отбранява от Русия, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес. Макрон каза това след среща с украинския президент Володимир Зеленски, който определи разговора им като продуктивен.
Още: Макрон гледа: Френска ядрена подводница изстреля балистична ракета (ВИДЕО)
"В момент, когато Русия избира да ескалира конфликта, тъй като е в задънена улица на фронта, e от кардинално значение да предоставим колективно на Украйна всички необходими средства да се отбранява и да защитава мирното си население и инфраструктурата си", подчерта френският държавен глава в публикация в социалната мрежа Екс.
Още: САЩ с три стъпки за бърза деескалация, дори Льо Пен иска оръжия и миротворци в Украйна. Русия с нова лъжа на фронта - "обкръжаване" на Добропиля (ОБЗОР - ВИДЕО)
В пост в приложението Телеграм Зеленски определи разговора си с Макрон като много конкретен и съдържателен и заяви, че Украйна цени Франция за това, че "полага възможно най-големи усилия за намиране на отговори на руската ескалация".
Zelensky says France will provide new packages to strengthen Ukrainian aviation this month, while work is accelerating to get the European FREYJA anti-ballistic system operational by the end of the year. He said Ukraine has received all weapons production licenses promised by France. During his meeting with Emmanuel Macron, Russia also struck energy infrastructure in Lutsk with a drone, causing power outages in the city. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2026
Зеленски съобщи още, че през следващия месец Франция ще предостави допълнителна помощ за украинската авиация, както и че двете биха искали да ускорят работата по проекта "Фрея" (FREYJA) за изграждане на европейска система за противоракетна отбрана срещу балистични ракети. Украинският президент каза, че всички обещани от Франция лицензи за производство на оръжия в Украйна, са осигурени. Зеленски помоли и в Белгия за повече помощ с F-16 и осигуряването на ракети за тях:
Zelensky asked Belgium for stronger support with F-16 fighter jets and ammunition during his audience with King Philippe. He said strengthening air defense remains Ukraine’s top priority and that F-16s and their ammunition are helping counter Russian jet-powered Shaheds. #Ukraine https://t.co/9Pin2S0My9— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2026