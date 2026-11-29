От 1 декември, 2026 година, Дания ограничава приема на украинци със статут на бежанци от региони в Украйна, които счита, че са по-слабо засегнати от отприщената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война с Украйна. Съответният закон вече е публикуван на сайта на датския парламент, както и срокът за влизането му в сила.

Ограниченията ще се прилагат за жителите на 14 области на Украйна:

Виница

Волин

Житомир

Закарпатска област

Ивано-Франковск

Киев

Кировоград

Лвов

Полтава

Ровно

Тернопол

Хмелницки

Черкаси

Черновци

Хората, които са пребивавали постоянно в един от гореспоменатите региони, по принцип няма да имат право на временна закрила съгласно специалния закон. Новите ограничения обаче няма да засегнат украинците, които вече са получили своя бежански статут в Дания.

Източник: Парламент на Дания