Активисти от Балтийската републиканска партия подадоха петиция до руското посолство. Те се събраха в чешката столица Прага като живеещи в Калининградска област и настояха Калининград да не бъде въвличан във война.
Протестиращите настояваха Кремъл да спре изпращането на войници в Калининградска област, да спре разполагането на ракети "Искандер-1000" там и да се въздържа от налагане на военно положение в региона. Демонстрантите също така призоваха Москва да спре да използва региона им, за да заплашва военно Полша, Литва и други европейски страни. И се заканиха, че са готови да направят протести в самата Калининградска област.
Балтийската републиканска партия е руско движение, което настоява за по-голяма автономия на Калининград и иска той да се превърне в република в състава на Руската федерация. Партията е учредена на 1 декември 1993 г. от Сергей Паско и Рустам Василиев, но на 3 декември 2003 г. губи официалната си регистрация заради новия руски закон за политическите партии, забраняващ регионалните формации. През ноември 2024 година руските власти официално обявяват Балтийската републиканска партия за терористична организация.
⚡ Kaliningrad residents rallied in Prague, demanding that their region not be dragged into the war Activists from the Baltic Republican Party submitted a petition to the Russian embassy. The protesters are demanding that the Kremlin stop sending troops to the Kaliningrad region, halt the deployment of Iskander-1000 missiles there and refrain from imposing martial law in the region. The demonstrators are also calling on Moscow to stop using their region to threaten Poland, Lithuania and other European countries militarily. Otherwise, the activists reserve the right to organise protests in the Kaliningrad region itself. The rally also aims to highlight the right of the peoples of the Russian Federation to self-determination.— NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2026
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Междувременно хиляди хора пак излязоха по улиците в грузинската столица Тбилиси. Те отбелязаха 2 години протести срещу сегашното управление на Грузия (начело е партия "Грузинска мечта"), зад което стои грузинският олигарх Бидзина Иванишливи. Хората отидоха до площад "Свобода" с лозунгите "Грузия е Европа" и "Грузия без Иванишвили", развявайки грузински и европейски знамена - ОЩЕ: Най-голямата ни грешка – хората видяха, че на Запад е по-добре: Грузинският Путин (ВИДЕО и СНИМКИ)
🇬🇪 Thousands of people once again took to the streets of the Georgian capital The day before, the country marked two years of continuous pro-European protests: three columns carrying Georgian and European Union flags converged on Freedom Square under the slogans “Georgia is Europe” and “Georgia without Ivanishvili” — the billionaire and founder of the ruling Georgian Dream party. On 28 November 2024, the government of Irakli Kobakhidze postponed EU accession talks for four years. Since then, the protests have not stopped, even though the authorities have responded with detentions, criminal cases and new laws against rallies. At the same time, EU membership is enshrined in the constitution and is supported by about 80% of Georgians. Brussels has effectively frozen Tbilisi’s path to the EU until the authorities change course. Georgian Dream, in response, accuses Europe of a liberal policy that allegedly undermines traditional family values. Critics, however, are convinced that the party, which has been in power since 2012, is simply steering the country toward Russia.— NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2026
На 28 ноември 2024 година правителството на Ираклий Кобахидзе отложи преговорите за присъединяване към ЕС с 4 години. Оттогава протестите не са спрели, въпреки че отговорът на управляващите са множество арести и репресии. В същото време членството в ЕС е залегнало в конституцията и се подкрепя от около 80% от грузинците, коментира беларуската опозиционна медия NEXTA. А Брюксел отговори, като спря процеса за присъединяване на Грузия, докато няма промяна в грузинската власт. Отговорът е тривиален - ЕС подкопава традиционните семейни ценности.