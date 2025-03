Макрон: Путин няма думата за европейски войници в Украйна. Руски лъжи за Суджа, руски псувни по Кремъл и нова украинска ракета (ОБЗОР - ВИДЕО)

Европа може да изпрати войници в Украйна без да търси съгласие на Путинова Русия. Това може да стане съгласно френско-британската инициатива за мироопазващ контингент – интерес вече има от няколко държави. Целта ще е не да бъдат пратени масирано европейски части, а няколко хиляди военни за тренировъчни задачи в Киев, Одеса, Лвов. Това заяви френският президент Емаюнел Макрон, цитиран от Le Parisien: Великобритания и Франция планират създаване на 30-хилядни сили за сигурност в Украйна: Детайли

Макрон сподели визията преди виртуалната среща на няколко държави, включително Украйна, организирана от британския премиер Киър Стармър. На нея беше поканен украинският президент Володимир Зеленски, който заяви именно това – че е работа на Владимир Путин да кани и разполага каквито иска чужди войници на руска територия, но не е работа на Путин да определя кой да идва в Украйна. Де факто Макрон се съгласи с тази визия. Зеленски каза още следното: Може да има по-дълго примирие от 30 дни, но САЩ не бива да правят компромиси с Путинова Русия – срещата в Джеда със САЩ беше дипломатическа победа за Украйна, няма никакво обкръжаване на украински военни части в Курска област. Руски планове за обкръжения има, но не и реална реализация, по думите на Зеленски. Стармър също коментира, че рано или късно Путин ще седне на масата за преговори, но не може да се чака пасивно това да се случи. Британският премиер наблегна, че на Украйна трябва да се помага да развие и подсили своите военни възможности и ресурси: Зеленски призова за въоръжаване на Европа: Трябва да се действа бързо (ВИДЕО)

❗️ Zelensky: A ceasefire may take longer than 30 days, but the war can be ended—we have a real chance. The US must not compromise with Russia, as Moscow aims to encircle Ukrainian forces, but we know their plans. Talks in Saudi Arabia were a victory for Ukraine, with all parties… pic.twitter.com/0cikRwaBYn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 15, 2025

Курска област – лъжи в играта на тронове на Путин

Няма никакви доказателства за обкръжение на украински войници и то в значителен брой в Курска област. Руски военни телеграм канали публикуват актуализирани карти на военните действия и никой не посочва голямо руско обкръжение на украински части – има дори твърдения, че думите на Путин за обкръжение всъщност са опит да се влияе на американския президент Доналд Тръмп, посочва в дневния си анализ ISW (с препратки в библиографията на анализа към съответните руски телеграм канали), американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. За втори пореден ден ISW се занимава като основен акцент именно с тази поредна басня на кремълската пропаганда, защото Путин лично я стартира. Украинският журналист Юрий Бутусов, който е известен критик на Зеленски, също не отчита каквото и да е обкръжение на украински войници в Курска област. "Нашите войници постепенно се придвижват с боеве към територията на Украйна (област Суми). Врагът се опитва да пробие отбраната по фланговете на плацдарма, но всички тези атаки са отблъснати. В две области влезе в Украйна влязоха няколко малки руски групи пехота, за да атакуват флановете на нашите части, но напредъкът на руснаците е спрян на границата. Ключовата позиция за контрол на граничната ивица в този район са куп височини. Все още не са отбелязани сигнали за мащабна руска офанзива в Суми. Врагът обаче ще се опита да поеме тактически контрол по границата", обобщава Бутусов в публикация в профила си във Facebook. Той казва още, че има значителни украински загуби при оттеглянето, "включително заради лоша организация", като уточнява, че сериозни загуби са понесли и руснаците заради тактиката си на фронтални атаки. Бутусов добавя, че събира информация за всичко и скоро ще я публикува – какви са факторите и причините да се стигне до загубата на Суджа, чия е отговорност. Относно руските атаки по границата, ISW публикува геолокализирани видеокадри от руски напредък в граничното село Басовка. Но в руското пространство в Телеграм продължават да излизат видеа, заснети от руски войници и с оплаквания как ги ползват само за пушечно месо, как на командването им изобщо не му пука за тях. Директно има псувни и по адрес на руското военно министерство и руския генщаб – вие трябва да седите тук (в мазето и под обстрел от минохвъргачки): Руски войник от Суджа за изцепка на Тръмп: "Казаха ни да не закачаме украинците" (ВИДЕО)

A Russian soldier filmed a road-graveyard of equipment in Kursk, shocked by the sight, when suddenly a Ukrainian drone turned his car into a new exhibit of this "museum." pic.twitter.com/Z5Fx4bMf3M — WarTranslated (@wartranslated) March 15, 2025

It seems a commander of a Russian army tactical group has rebelled. In a video, he complains that soldiers are sent to hopeless positions like cattle, valued only for equipment, not their lives. He notes the command doesn’t care about operations and suggests sending them to the… pic.twitter.com/EshpaSaN1I — WarTranslated (@wartranslated) March 15, 2025

Че Русия ще опита да напредне в област Суми от Курска област предупреждават Зеленски и лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за безопасност на Украйна. Каква обаче ще е целта, не е ясно – може би руснаците ще опитат да стигнат на позиции, от които с артилерия да стрелят по град Суми. Те опитаха да сторят това с офанзивата от Белгородска област към Харков, но не успяха да влязат на по-малко от 30 километра до Харков и съответно не могат да стрелят по града с повечето съветски артилерийски системи, с които разполагат и чийто обхват е 30-тина километра.

ISW обръща внимание и как Путин прокарва с всичка сила тезата за извършени предполагаеми военни престъпления от украинците в Суджа и Курска област, с идеята да оправдае забавяне на примирие – точно по същия начин той оправда нахлуването в Украйна през 2022 година. Само че вече в социалните мрежи се появиха компилации от видеокадри, показващи как едни и същи лица говорят различни неща докато украинците са в Суджа и след като руските войници превзеха града. Типичен пример е възрастен руснак – той псува пред украински войник как Путин нападнал Украйна и сега украинската армия е в Суджа, но трябвало да си ходи, докато получава хуманитарна помощ от украинците и им благодари, а след това, когато вече руснаците са в Суджа, обяснява как чакал руската армия да дойде да ги освободи, как имало наемници, поляк го ударил по главата и как "бандеровците" ги карали да викат "Слава за Украйна":

Another clear example of how Russian propaganda channels shoot their videos about "Sudzha martyrs". In the footage one and the same Sudzha resident first talks to Ukrainian soldiers when they still fully controlled the city and in the second video he is already in a Russian… pic.twitter.com/aMxyhX4bN6 — WarTranslated (@wartranslated) March 15, 2025

Въпросният руснак не е единствен случай – руската държавнопропагандна медия РИА Новости, която има забрана да излъчва в ЕС, вече публикува серия от репортажи с уж пострадали цивилни в Суджа и опорките са едни и същи – имало наемници, поляци, имало затворници, изнасилвачи. Изнасилили били 73-годишна жена в село Мартиновка, щели да я убият, но тя избягала – доста интересно предвид колко си годен физически за такива подвизи на 73 години. С други думи, путинската пропаганда работи на пълни обороти и няма друга причина за това извън оформеното предложение със съгласие за 30-дневно примирие между САЩ и Украйна, което явно Путин не иска да приема веднага:

Meanwhile, Russia hosts a grand parade of propaganda genius. State channels, in a frenzy of florid absurdity, compete to weave the most exquisite tale of Sudzha’s ‘martyrs.’ Their style: bombast, lies, even a nod to Poles. Humanitarian aid, it seems, demands a fresh fable of… pic.twitter.com/ESJ1Oao9te — WarTranslated (@wartranslated) March 15, 2025

Снощи стана ясно и, че Доналд Тръмп назначава о.з. генерал-лейтенант Кийт Келог за специален американски посланик в Украйна. Келог ще отговаря директно за връзката между Белия дом и Киев:

Trump appointed Keith Kellogg, who seems not to be liked by Moscow, as special envoy to Ukraine. He’ll deal directly with Zelensky and Ukrainian leadership. Previously, Kellogg was Trump’s special representative for Russia and Ukraine. pic.twitter.com/2yN5jbXjMg — WarTranslated (@wartranslated) March 15, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На практика няма абсолютно никаква промяна в интензивността на военните действия в Украйна на дневна база – само 1 боен сблъсък по-малко. Общо за денонощието на 15 март са били 148. Увеличение има обаче в мащаба на руските бомбардировки с управляеми авиобомби – 161 бомби са използвали руснаците през последните 24 часа т.е. 13 повече на дневна база. 63 от бомбите са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия. Мащабът на руския артилерийски обстрел се запазва – пак 6000 изстреляни снаряда за деня. Руснаците са използвали и 2735 FPV дрона-камикадзе или с 300 повече на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 36 руски пехотни атаки са спрени там, като прави впечатление, че според украинския генщаб боеве има в района на село Андреевка т.е. украинците твърдо казват, че село Константинопол в бившето Кураховско направление устоява и руснаците не могат да стигнат до магистралата Запорожие – Донецк през него. В намиращото се на юг Новопавловско направление е имало 14 руски пехотни атаки и точно Константинопол е основна арена на бойните действия. 19 руски пехотни атаки са станали в Курска област, 17 – в Торецкото направление, 16 – в Лиманското направление, 15 – в Ореховското направление т.е. най-западната част на Запорожка област.

(КАРТА) Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", обръща специално внимание на Андреевка – там има повишена руска активност. По линиите Надежденка – Преображенка и Удачно – Успеновка руснаците се мъчат пак да пробият (основни с мотори и бъгита), за да стигнат до границата на Днепропетровска област, като има някои нови руски позиции, според данните на канала (същото пише и украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов), който добавя, че на практика това са двата района на боеве в Покровското направление, южно от Покровск. Близо до самият Покровск е тихо, фронтът откъм Мирноград е изравнен и руснаците не атакуват фронтално там засега, защото това ще доведе до сериозни загуби, според информацията на "Офицер+". Той добавя, че вчера цял ден руски войници на мотори са щурмували Константинопол и са отстранявани един по един с FPV дронове. ISW обаче отчита лек руски напредък по улица "Централна" в източната част на село Пищане (Песчано) и по улица "Лисохорска" в западната част на село Шевченко – и двете села наскоро бяха атакувани от украинците и те успяха да установят нови позиции там, с което спряха руските опити за разширение по южната дъга на Покровск. Има обаче и ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ ВИДЕОКАДРИ, 18+ (трябва да се скролира по нишката в "Х" и то само ако си логнат в профила си) как руски войници биват пленени - група от петима души.

FPV drones of the Ukrainian Armed Forces took out a squad of e-scooter-riding clowns floundering across a field near Pokrovsk. It’s more like a prank from Russian command on their own troops. pic.twitter.com/bjcwlqNBTz — WarTranslated (@wartranslated) March 15, 2025

Обзорът на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" е доста показателен – сега не трябвало да има примирие да се задоволяват амбициите на Тръмп, ами да се воюва за пълно превземане на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. И още – украинците противодействат успешно на руските малки предмостия през река Оскол северно и южно от Купянск (Двуречна и Крухляковка – украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец отчете, че украинската армия си е върнала махалата Фиголовка в близост до Двуречна), а в Торецк боевете текат, защото идват украински подкрепления – има поредни геолокализирани видеокадри, показващи руски обстрели на нови украински позиции в северната част на Торецк (улица "Михайло Хрушевски") т.е. украински напредък. В Запорожието каналът отчита преземане от руската армия на селата Пятихатко и Степово, без да публикува геолокализирани видеокадри за доказателство.

Новини и от Херсонска област - при Олешки, на източния бряг на река Днепър, където са руските позиции, беше ударен и прекъснат и без това доста повреден мост:

Епізод знищення Конківського мосту за допомогою авіаудару в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині pic.twitter.com/MqQrxJm7Mc — Мисливець за зорями (@small10space) March 15, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 90 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. С ПВО и мобилни огневи групи са свалени 47 дрона, още 33 са приземени с електронно заглушаване – т.е. 10 дрона са пробили украинската противовъздушна отбрана. Големи щети има в Чернигов – ударена е жилищна сграда, за щастие няма убити хора според данните на украинската спешна служба, която публикува видео, показващо ситуацията. Руското военно министерство съобщи за свалени 31 украински дрона над руска територия – 16 над Воронежка област, 9 над Белгородска, 5 над Ростовска и 1 над Курска област. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев публикува информация в канала си в Телеграм за 15 свалени дрона и че по предварителна информация нямало щети и жертви.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA твърди, че на 10 март Украйна е обстреляла с новата си ракета "Дългият Нептун" петролната помпена станция "Аксинино", която е част от инфраструктурата на петролопровода "Дружба" - намира се в Брянска област, оператор е "Транснефт". Не е ясно какви са последствията – но за последния удар по руската рафинерия в Туапсе все по-усилено се говори, че е извършен с новата украинска ракета. Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец счита, че ракетата може да промени много, особено ако е вярна неофициалната информация, че Украйна вече може да произвежда от 30 до 60 такива ракети месечно – обсегът на ракетата по спецификации е до 1000 километра: Зеленски: Новата украинска ракета "Дългият Нептун" е успешно тествана в бойни действия

BREAKING:



Zelensky announces Ukraine has used a domestic long-range cruise missile in battle for the first time



”Long Neptune” is based on Neptune anti-ship missiles but has had its range extended from 300 km to 1000



A video shows it hitting the Russian Tuapse Oil Refinery pic.twitter.com/VrCP5E0oYL — Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2025