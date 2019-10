Маргрете Вестагер ще продължи похода срещу силициевите гиганти

По време на встъплението си „Европа подготвена за цифровата ера“, тя обеща „да не правим Европа по-голяма като Китай или САЩ, а повече като себе си ... място, къде пазарите работят за хората". Тя добави, че конкуренцията, макар и жизненоважна за процъфтяващата икономика, не е достатъчна и че трябва да се разработи индустриална стратегия на ЕС.Попитатана как възнамерява да даде възможност на ЕС да стане световен лидер по отношение на изкуствения интелект и да осигури достатъчно финансиране за развитие, Маргрете Вестагер отговори: "Европа трябва да навакса, включително чрез своя бюджет за 2021-2027 г. и обществени поръчки, както и чрез създаване на доверие в технологиите". Въпросите на евродепутатите бяха свързани предимно с това как тя планира да ускори реакциите на ЕК, за да избегне нарушаване на единния пазар, проправяйки пътя на компаниите от общността да се конкурират с американските технически гиганти. Те попитаха дали тя би желала да отиде по-далеч от само налагане на глоби и например да настоява гигантски компании да бъдат разбити. Депутатите не пропуснаха да изтъкнат и потенциалния конфликт на интереси, с който Вестагер може да се сблъска, докато изпълни широкото си портфолио, особено по отношение на осигуряването на конкуренция и насърчаването на развитието на цифровите компании.Припомняме, че датчанката-либерал Маргарете Вестагер беше спрягана за поста председател на ЕК, но депутатите от Европейската народна партия (ЕНП) не я подкрепиха. Тя вече изпълни един драматичен за Силициевата долина мандат като еврокомисар по конкуренцията. Тя успя да глоби Google с 8,2 млрд. евро (9 млрд. долара) и Apple с повече от 13 млрд. евро. В момента тече инициираното от нея разследване на Amazon.com Inc. Датчанката-икономист не пожали и европейските компании и правителства - тя устоя на натиска от страна на Париж и Берлин, като блокира стратегическата железопътна сделка между Siemens AG и Alstom SA и сега се фокусира върху мощната автомобилна индустрия в Германия. Френският министър на финансите Брюно льо Мер тогава изрази своето разочарование: "Съжалявам дълбоко, защото го считам за икономическа грешка. Решението обслужва китайските интереси". Вестагер обаче отговори: "Обединеното дружество щеше да се превърне в най-големия играч в Европа и на някои пазари нямаше да има конкуренция". Припомняме, че Google бе атакувана от Вестагер три пъти – първо c 2,4 млрд. евро зapaди мaнипyлиpaнe нa peзyлтaти в тъpcaчĸaтa, после, през 2018-а - с 4,3 млрд. евро зapaди злoyпoтpeбa c гocпoдcтвaщaтa пoзиция пpи Аndrоіd и накрая, в началото на тази година – с 1,5 млрд. евро заради АdЅеnѕе бизнeca.През септември американският технологичен гигант Apple отиде на съд и произведе най-голямото данъчно дело в света. През 2016 г. Вестагер обвини компанията, че данъчните сделки в Ирландия са ѝ позволили да плаща много по-малко от други. Съдът трябва да реши дали регулаторите са били прави да наложат на Apple рекордната глоба от 13 млрд. евро.Това лято, когато Вестагер заяви, че ще провери дали Amazon се възползва неправомерно от данните, които събира за успеха или неуспеха на други продавачи, използващи пазарната ѝ платформа. Компанията, разбира се, отрича всякакво нарушение на европейските антимонополни регулации. Facebook също едва не отнесе глоба в размер на 110 млн. евро поради факта, че е "забравил" да предупреди екипа на Вестагер, че дава възможност да се свърже информация към съобщенията в платформата WhatsApp, припомня и Bloomberg. Но неприятностите на Facebook с "Данъчната лейди", както нарича Доналд Тръмп не приключват. Тя поставя под строг контрол социалната мрежа и най-вече как тя използва и споделя данни от своите приложения.