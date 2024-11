Мащабна атака в Крим: Удар по академия на руските ВМС, взривове на летище Белбек (ВИДЕО)

Жители на Севастопол – на окупирания от руснаците полуостров Крим, съобщават за редица експлозии сутринта на 27 ноември. Взривове е имало в Белбек, където се намира ключово руско военно летище.

Още: Обстрел на Крим: Пожар в петролна база, атакувани са и руски военни летища (ВИДЕО)

Няколко източника, включително руският Telegram канал Mash, съобщават за атака на украинските въоръжени сили по Севастопол с около 40 дрона, летящи с ниска височина противокорабни ракети „Нептун“ и балистични ракети, летящи към северозападната част на Крим. По предварителни данни – става въпрос за британските ракети Storm Shadow, които вече нанесоха поражения на руска територия: Големи доставки Storm Shadow и все повече проблеми на фронта за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

A massive attack on Crimean Belbek airfield is confirmed by major sources: around 40 drones, Neptune missiles, and possibly Storm Shadow missiles are involved. Russian channels are in panic as debris is hitting targets. pic.twitter.com/cEeWgYdZIy