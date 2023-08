Мецола: И Лукашенко трябва да носи отговорност (ВИДЕО)

„Преди 3 години народът на Беларус избра нова посока за своята страна: свобода, суверенитет и демокрация. Вместо това те са изправени пред политическо преследване, заплахи и лишаване от свобода. Европа е силна с народа на Беларус“, подчертава Мецола. ОЩЕ: Беларуските граничари с провокация на границата с Латвия

3 years ago, the people of Belarus chose a new direction for their country: freedom, sovereignty and democracy.



Instead they are facing political persecution, threats and imprisonment.



Europe stands strong with the people of Belarus. And Lukashenko is to be held accountable. pic.twitter.com/spxrBVx8M5