Мерц прояви дипломатическа ловкост с Тръмп, но трябва още (ВИДЕО)

Видими различия по теми като Украйна, но не такива, че да им попречат – това е обобщението на изданието Politico за гостуването на германския канцлер Фридрих Мерц в Овалния кабинет, където американският президент Доналд Тръмп проведе среща с него и телевизионните камери "видяха" достатъчно от нея. Те преодоляха различията си, гласи оценката на Politico.

Специално за Украйна, Мерц не се намеси пряко, когато Тръмп се разпали за украинската операция „Паяжина“ и възможните последствия от нея в усилията да се търси мир в Украйна. Вместо да поправя Тръмп, Мерц наблегна на следното – ужасно е, Доналд Тръмп е човекът, който е в най-силна позиция да помогне войната да бъде спряна. "Той е ключовият човек в света, който наистина може да направи това - като окаже натиск върху Русия", каза Мерц и след като Тръмп се отпусна в познатото клише как гледа сателитни снимки на военните действия и никога не е виждано такова нещо – откъснати ръце, крака и т.н., германският канцлер показа какво всъщност е важното: "Това е само от руски оръжия срещу Украйна. Такова нещо не се е случвало от украински оръжия срещу Русия. Украйна се цели само във военни цели, не в цивилни, не в частни домове, не в енергийна инфраструктура – това е разликата и затова опитваме да се фокусираме върху Русия и да направим повече, за да спрем войната". След това президентът на САЩ се съгласи и за последствията от руските удари по украинските градове, по цивилни и гражданска инфраструктура:

🇩🇪🇺🇸 Merz dodged a political landmine in the Oval Office — and disarmed Trump with compliments



▪️Their first meeting went smoothly. Merz stayed respectful and avoided the clashes other leaders have faced in that same chair.

