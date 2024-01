Милиарди: Цената на ракетите и дроновете за 2 руски атаки срещу Украйна (ВИДЕО)

ОЩЕ: Ужасът в Украйна след унищожителната руска ракетна атака (ВИДЕО и СНИМКИ)*

Общо Русия изстреля 298 ракети и дронове-камикадзе клас "Шахед" в двете атаки. Първата, която беше на 29 декември, 2023 година, беше по-мащабната – изстреляни 158 ракети и дронове, като Украйна успя да свали 87 ракети и 27 дрона: Най-мащабната руска ракетна атака срещу Украйна: Подробности (ВИДЕО)

Втората също беше много голяма - 105 ракети и 35 дрона, като в тези 105 ракети влизат и 12 "Искандер", С-300 и С-400. С-300 и С-400 се използват предимно за обстрел на Северна Украйна, в случая Харков.

При първата атака използваните от Русия ракети и дронове са стрували 1,27 млрд. долара – по изчисления на Forbes. Отново според украинското издание на Forbes, сега цената е 626 млн. долара. "По-евтината" втора атака се обяснява с разликите както в броя (по-малко), така и във вида използвани ракети.

Каква е цената на ракетите и дроновете „Шахед“ в руския арсенал:

В заключение - с почти 1,9 млрд. долара разход въпросът е какво можеше да построи Русия. Колко училища? Колко детски градини? Колко пътища? Колко газопреносна мрежа за домакинствата? Колко ВиК?

Другата цена на войната - в долните видеа, второто от които е от руския град Белгород, който е мишена на украински обстрели, дошли като отговор на руските:

In a football camp, Ukrainian children are sleeping in the corridor because of the Russian shelling, - video from social networks. pic.twitter.com/RYVajq2CgT

The situation near the car market in #Belgorod, which came under fire



Earlier, the governor of the region, Vyacheslav Gladkov, said that as a result of today's shelling of Belgorod, four people were injured in the area of the car market, another victim was riding in a bus when… pic.twitter.com/Zd2umMqLUD