Ракетите Storm Shadow вбили клин между Киев и Лондон (ОБЗОР - ВИДЕО)

Отношенията между Украйна и Великобритания чувствително са се охладили след смяната на правителството в Лондон през юли и идването на власт на премиера Киър Стармър, пише британското издание The Guardian. Украински официални лица, интервюирани от авторите на публикацията, изразяват разочарование, че Обединеното кралство не е предоставило допълнителни далекобойни ракети Storm Shadow след смяната на кабинета.

Още: Ядрената заплаха на Путин пак ще спре Запада да помогне решително на Украйна: Оценка от САЩ

Освен това новият министър-председател все още не е посетил Украйна, а Киев дори не вижда смисъл от такава визита, ако Лондон не реши да предостави нова партида ракети, отбелязва авторитетната медия. В четвъртък украинският президент Володимир Зеленски и Киър Стармър се срещнаха на срещата на върха на Европейската политическа общност в Будапеща, но тя не е завършила с нищо като решение, съобщават украински източници.

Основното оплакване на Украйна срещу Обединеното кралство все пак е, че то не е доставило никакви допълнителни ракети от запасите си от Storm Shadow - дори за използване срещу цели в Крим и други украински територии, окупирани от Русия от 2014 г. насам. Твърди се, че украинските военни са нанесли последния си удар със Storm Shadow по руски командни пунктове на 5 октомври. Недоволството на Киев от Стармър включва и все още неотменената забрана за използване на британски ракети за нанасяне на удари по руска територия. Украйна смята, че премиерът просто не иска да взема стратегически решения без одобрението на САЩ, отбелязва The Guardian. Зеленски вече се оплака, че западните партньори не доставят достатъчно бързо обещаните оръжия: Зеленски упрекна Запада за непредоставеното обещано оръжие: Не е смешно (ВИДЕО).

На този фон става все по-ясно, че новите изтребители Mirage 2000, обещани от Франция на Украйна, ще бъдат поредната бойна платформа, способна да изстрелва ракетите Storm Shadow (френската версия е SCALP), съобщава Business Insider: Украйна получава до 20 самолета Mirage 2000, Франция ги нагажда за ракети SCALP (ВИДЕО).

Американските изтребители F-16, които европейски партньори прехвърлиха на Украйна, не са пригодени за Storm Shadow, така че за изстрелването им се използват самолети Су-24, проектирани в СССР. С доставката на френските Mirage 2000 Украйна ще получи още един самолет, способен да ги изстрелва. Тук остава въпросът ще получили Киев още от далекобойните ракети и ще бъде ли вдигнато западното вето за нанасяне на удари по военни обекти дълбоко в руска територия. Все още не е ясно и какво количество самолети Mirage ще даде Париж, въпреки че според някои публикации първоначално ще бъдат прехвърлени три изтребителя.

Още: Франция обяви кога Украйна ще получи първите изтребители Mirage 2000 (ВИДЕО)

Значително увеличение на боевете на фронта спрямо предходното денонощие отчита Генералният щаб на украинската армия в сводката си от сутринта на 9 ноември – имало е 171 сражения (без Курска област) спрямо 147 за предишните 24 часа. Повече са и обстрелите с авиационни бомби КАБ – 137 спрямо 128, както и артилерийските обстрели – 4345 спрямо 4300.

Най-горещите направления, по традиция, са Кураховското и Покровското - съответно с 40 и 36 спрени руски пехотни атаки, твърди генщабът на Украйна. Следват Купянското направление с 14 руски щурма и Лиманското направление с 12.

Още: Путин с първи сигнал, че ще пренастройва отношенията със САЩ, но при свои условия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия е съсредоточила основните си настъпателни операции в тези две направления и високият темп на атаките там е свързан с опита да се завземе възможно най-голяма територия преди мразовитите дни. Това е оценката на Генералния щаб на естонските отбранителни сили. В Талин отбелязват, че 60% от всички сблъсъци са съсредоточени в Донецка област, като отбраната на украинците остава организирана, а армията на руските окупатори понася тежки загуби. Междувременно украинските канали, които наблюдават изкъсо ситуацията, съобщават за руски настъпления от север и юг на град Курахово.

Russia has concentrated its main offensive operations in two directions - Kurakhovskoye and Pokrovskoye - and the high tempo of these attacks is related to an attempt to seize as much territory as possible before the frosty days.



This is reported not by the Ukrainian General… pic.twitter.com/sAlTopiRSo