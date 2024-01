Ужас в Киев: ВИДЕО на свалена руска ракета, ВИДЕА на щети и поражения

В ефира на 24-часовия украински телемаратон Хуменюк посочи, че командване "Юг" е имало много малко време да реагира на минаващите през зоната му на отговорност ракети. Основната цел на атаката беше Киев. "Много малък брой ракети много бързо преминаха през нашата зона на отговорност и всъщност дори нямаше време да се реагира за тяхното унищожаване", каза тя. Припомняме, че 3 от изстреляните ракети са "Калибър", с морско базиране – всички те бяха свалени: Много свалени "Кинжал" и "Калибър": Русия пак засипа Украйна с ракети (ВИДЕО)

Огромна, но недостатъчна успеваемост на украинското ПВО

The moment a downed rocket falls into the water in Kyiv pic.twitter.com/hkVp4l1vZi — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

При положение, че Украйна успя да свали 35 от 35 дрона "Шахед" и след това свали 72 ракети от общо 95 изстреляни, украинският военен експерт Александър Коваленко даде обяснение. В профила си в Телеграм той изрично подчерта, че с "Шахед" се изтощава ПВО на Украйна и се разкрива къде са пусковите установки – дроновете се държат възможно най-дълго във въздуха, за да се намали интервала между тяхното изстрелване и това на ракетите.

Коваленко обаче не пропуска да каже и това: "Известно е, че са изстреляни 10 ракети Х-47М2 "Кинжал", от които 10 са унищожени, което е още един шамар за ракета, която "няма аналози в света", която "не може да бъде прехваната". А украинското издание Defense Express казва на база свои източници, че една от свалените ракети Х-101 е произведена през последното тримесечие на 2023 година т.е. е чисто нова.

Russia launched attacks on Kyiv today with Kh-101 cruise missiles. The remains (tail and warhead) of the one found, reportedly indicated it was manufactured in the 4th quarter of 2023, Defense Express reports. pic.twitter.com/x9FE2XGp6N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 2, 2024

Разрушенията на сметката на Русия в Украйна се трупат

Kyiv mayor Klitschko published a video from the scene of a shell hitting an apartment building in Solomensky district. pic.twitter.com/64GhG6fa5E — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

Руското военно министерство цинично обяви, че обстреляло предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна в Киев и неговите предградия, както и складове за оръжия. Всичко било поразено, според руската версия – долното видео показва поразен автоцентър на "Тесла" в Киев плюс купища унищожени цивилни автомобили. "Тесла" е компанията на Илон Мъск, който стана известен с писанията си как не бива войната да се ескалира и то в контекст на Starlink и операциите на Украйна в Крим:

One of the shells flew hit the auto center of Tesla cars in Kyiv, according to the city administration. pic.twitter.com/1a84JpSrF3 — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

Svoboda published a video of the destruction in Podilskyi district in Kyiv. In total, about 30 cars were burned due to the missile attack. pic.twitter.com/UzpciRRnrj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 2, 2024

Междувременно, украинският зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството Юрий Васков коментира, че през 2023 година Русия е унищожила напълно или частично 180 обекта от украинската пристанищна инфраструктура. Става въпрос за всички украински пристанища, уточнява беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

ОЩЕ: Жертви в Украйна след нова ракетна атака, Русия сама разруши свое село (ВИДЕО)

Kyiv City Military Administration publishes photos of the aftermath of a missile attack on the Solomenskyi district of #Kyiv pic.twitter.com/vXLhbwvttw — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024