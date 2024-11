"Могат да те убият, но колко десетки хиляди ще загинат": Аудиозапис между Лукашенко и Пригожин разкрива паниката при бунта на "Вагнер"?

Запис, за който се твърди, че е на разговор между Евгений Пригожин и беларуския диктатор Александър Лукашенко се появи в социалните мрежи. Смята се, че той е направен по време на бунта ва ЧВК "Вагнер" през юни 2023 година, предава Nexta. Аудиото е публикувано на Telegram канала "Московска пералня", за който се твърди, че е свързан с руските разузнавателни служби. За момента не може да бъде потвърдена автентичността на записа.

В записа Лукашенко уверява Евгений Пригожин, че може да договори „безкръвно“ разрешаване на конфликта с Путин и предлага на лидера на ЧВК „Вагнер“ да се оттегли и да се премести в Беларус. Пригожин на свой ред изисква от Путин да финансира армията му и, ако „Путин си загуби ума и не даде парите“, да принуди поляците да платят на Пригожин и неговите наемници, за да ги държат далеч от границите на Полша.

