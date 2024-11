Молдовците в Русия не можаха да гласуват: Песков усилва нов путински наратив

Изборите за президент на Молдова, спечелени за втори пореден път от Мая Санду, са фалшиви, защото не е било позволено на молдовската диаспора в Русия да гласува. Това коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Още: "Днес вие спасихте Молдова!": Мая Санду победи проруския кандидат на балотажа

Думите на Песков са всъщност усилване на явно новия путински наратив относно Молдова - че живеещите в Руската федерация молдовци, които били най-голямата молдовска диаспора зад граница, нямали условия да гласуват. Телевизионният канал на молдовския опозиционен блок "Победа" обяви, че в Русия имало само 2 секции за гласуване. "Тази несправедливост трябва да бъде премахната на законодателно ниво. Убедени сме, че всеки ден от управлението на Мая Санду е узурпация на властта", се казва в изявлението на молдовската проруска опозиция.

Още: Молдовското оръжие на Путин купуваше гласове, но обвини Запада за "нечестна победа" на Мая Санду

Песков затвърди позицията информационно - няколкостотин хиляди молдовци живеели в Русия, на тях "не им беше предоставена възможност да упражнят правото си на глас". Голяма част от молдовците не можаха да гласуват, за разлика от тези, живеещи на Запад, оплака се Песков. Точно същото заяви грузинският президент Саломе Зурабишвили за изборите за парламент в Грузия, но с обратен знак - проруската "Грузинска мечта" ограничи гласуването от чужбина, за да не дойде оттам силен като бройка вот против тях. Какво направи обаче Русия в Молдова, припомнете си: Лукашенко помага на Путин да обърне вота за президент в Молдова: Автобуси с избиратели от Русия прииждат в Минск (ВИДЕО)

Peskov commented on the elections in Moldova, won by the pro-European Maia Sandu, stating that the results of the presidential elections cannot be considered clean due to numerous manipulations. He highlighted that hundreds of thousands of Moldovans living in Russia were not… pic.twitter.com/KwY2EBCxxd