Лукашенко помага на Путин да обърне вота за президент в Молдова: Автобуси с избиратели от Русия прииждат в Минск (ВИДЕО)

Белоруският диктатор Александър Лукашенко изглежда помага на руския си колега Владимир Путин да обърне президентските избори в Молдова, където днес се провежда балотаж между досегашния държавен глава Мая Санду и бившият прокурор Александър Стояногло. Санду е с явна проевропейска ориентация, докато Стояногло е видимо прокремълски настроен.

Две седмици след минималната победа на "да" на референдума за ЕС молдовците гласуват и за да потвърдят или отрекат европейската си съдба на избори, застрашени от риска от руска намеса.

За масово докарани избиратели от Русия в Минск съобщава белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA. Докладите показват, че хората са транспортирани от Русия в организирани групи, придружени от куратори.

Междувременно избирателната секция в посолството на Молдова в Минск е необичайно претъпкана. ОЩЕ: Балотажът за президентските избори в Молдова: Санду или Стояногло

