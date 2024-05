Мощна бомбардировка по руската армия във Вовчанск, свален руски Су-25: Кратки новини от Украйна (ВИДЕО)

Видеокадри, публикувани първо в украински източници, показват мощни взривове. Най-вероятно става въпрос за "умна" авиобомба JDAM. Бомбите, оборудвани с JDAM, се управляват от интегрирана система за насочване, свързана с приемник на GPS и варират като тегло от 230 до 910 кг: САЩ пращат на Украйна системи JDAM за създаване на "умни бомби" (ВИДЕО)

Припомняме, че едва преди по-малко от денонощие украинската прокуратура започна разследване на данни за поредно ужасно руско военно престъпление - убийство на инвалид, именно в болницата. Бомбардировката там вероятно е факт, тъй като лечебното заведение е превърнато в база на руската армия: Руснаците убиха инвалид, украинската прокуратура разследва (ВИДЕО, 18+)

The central hospital in Vovchansk, which is occupied by Russian forces, targetted from the air. Reportedly dozens of Russian soldiers were inside during this strike. The building got hit guided bombs, possibly JDAM/GLSDB. At 0:18 seconds you can see one bomb hitting the building. pic.twitter.com/Bch1dNF3BU