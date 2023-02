Мощни експлозии разтърсиха Харков, обяви Украйна

Следете развитието на войната в Украйна тук

„Информацията за жертвите и степента на щетите се изяснява“, добави Синегубов, като призова жителите да останат в приютите. Кметът на Харков Игор Терехов каза във вторник, че промишлено съоръжение в квартал Киевски на града е било ударено при въздушен удар.

Russian invaders shelled the center of Kharkiv with missiles, local authorities said



According to the head of the regional administration Oleh Synyehubov, the occupiers have preliminarily fired from 6 to 10 S-300 missiles at the center of the city. pic.twitter.com/nBENz7ZNeB