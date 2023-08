Мъртвило и сюрреалистичен пейзаж: Язовир "Каховка" два месеца след взрива (СНИМКИ)

Сега на мястото на доскоро огромния водоем минава фронтовата линия - вече сухопътна с ширина от 9 до 25 км, пише Украинская правда. Десният бряг на Днепър се контролира от Украйна, левият продължава да е окупиран от руската армия.

Пейзажът днес е сюрреалистичен, казват местните. Тук-там все още се виждат по-големи участъци вода или локви, които още не са се изпарили от слънцето. На дъното на някогашния язовир се виждат и много черни петна - пънове, останали от дърветата, които са стояли тук преди да бъдат отсечени при напълването на язовира през 1957-58 г.

Източник: Украинская правда

Когато се опиташ да направиш няколко крачки по привидно сухото дъно на водоема обаче пропадаш - отдолу има блато, мокра тиня. Защото преди да бъде изграден язовирът, тук са били заливните низини на Никопол, известни като Голямата поляна - низини с голям брой езера, малки рекички - ръкави на Днепър и островчета. Всичко това сега може да се върне постепенно и именно затова много украинци се обявяват против възстановяването на Каховския водоем. Те смятат, че изграждането на ВЕЦ "Каховка" е било грешка от времето, когато Украйна бе част от СССР, и плановете язовирът да бъде възстановен са потенциално престъпление. "Оставете природата сама да си свърши работата", казват те.

ОЩЕ: Месец по-късно: Язовир "Каховка" е ужасяваща пустиня (ВИДЕО)

Хората, които обаче са живеели непосредствено край язовира, не споделят това виждане. За тях неговото унищожаване е истинска болка.

Освен това по думите на Евгений Евтушенко, началник на военното управление на Никопол, опитът да се върне това, което е било в по-далечното минало преди строежа на язовира, е всъщност връщане към Средновековието. Той напомня, че тогава хората са яздели коне и са се миели в реката, но в наши дни всички имаме нужда от електричество и поливно земеделие - всичко онова, което е осигурявал доскоро ВЕЦ-ът.

ОЩЕ: Заради взрива на язовир "Каховка" много животни от Червената книга са изчезнали завинаги

Източник: Украинская правда

A new video of the #Kakhovka HPP from a bird's eye view has appeared. pic.twitter.com/DxNveii39g