Душан Керкез иска национал на Косово в ЦСКА

Новият треньор на ЦСКА Душан Керкез иска да привлече национал на Косово в тима. Става въпрос за 27-годишния офанзивен полузащитник Мухарем Яшари. Това разкриха колегите от „Блиц“. В момента халфът е собственост на украинския Черкаси, но към него има интерес от редица отбори, между които и родния гранд. Очаква се в следващите дни ръководството на „армейците“ да отправи официално запитване за правата на офанзивния футболист.

ОЩЕ: Стартът на ЦСКА навява лоши спомени и не вещае нищо добро

Основната позиция на Мухарем Яшари на терена е зад нападателя. Той обаче може да играе и по десния фланг на атаката. През изминалия сезон офанзивният полузащитник има на сметката си общо 30 двубоя за Черкаси във всички турнири. В тях косовският национал е реализирал пет попадения, а също така е направил осем асистенции. Яшари има договор с украинския тим до края на календарната 2026 година като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 900 хиляди евро.

🚨Exclusive: Karpaty Lviv 🇺🇦, Polissya Zhytomyr 🇺🇦 LASK 🇦🇹, Ferencvaros 🇭🇺 and CSKA Sofia🇧🇬 are interested for Muharrem Jashari.



However, his current team, LNZ Cherkasy, is trying to convince the Kosovar footballer to extend his contract, offering him almost double ofhis salary pic.twitter.com/7jdZGgrZdw