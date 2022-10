Мъск е уверил ЕК, че ще играе по правилата на ЕС

Мъск е заявил пред еврокомисаря Тиери Бретон, който отговаря за вътрешния пазар, че планира да се съобрази със законодателството в блока по отношение на незаконното съдържание.

Самоопределящият се като абсолютист по отношение на свободата на словото се е съгласил да проведе среща с Бретон, който е и бивш френски финансов министър, през следващите седмици, посочиха неназовани представители от ЕС пред Ройтерс.

Размяната дойде, след като Бретон обърна внимание в петък, че социалната мрежа трябва да изпълнява законодателството на Общността.

"В Европа птицата ще лети според нашите правила на ЕС" написа Бретон в Twitter в петък.

👋 @elonmusk



In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal