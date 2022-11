На един HIMARS разстояние: Руският кошмар след загубата на Херсон (ВИДЕО)

Според това с какви боеприпаси стреля системата, обсегът ѝ е различен. Официално, САЩ дадоха на украинците боеприпасите с най-малък обсег (GMLRS) - до около 85 километра. Дори с тях обаче друг важен украински южен град - Мелитопол, вече е в обсега на HIMARS. А ако бъдат използвани ATACMS Block 2, обсегът става 300 километра т.е. пълно покритие на Южна Украйна и дори огромна част от Донбас. Затова и не е чудно, че руснаците си измислиха нова столица на окупираната част на Херсонска област възможно най-далеч от истинската столица.

After the return of Kherson, the potential radius of HIMARS's action in this area pic.twitter.com/z5QfKm0vdu