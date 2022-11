Руски данни за Херсон, че оттеглянето е завършено: Не ни трябвате изтеглени, трябвате ни унищожени

Според американските експерти, зимните условия ще бъдат по-изгодни за по-добре екипираните украински войници. При руснаците е видимо, че има сериозен недостиг на лична екипировка и лично оръжие, което няма как да не повлияе при застудяване на времето. Единственото оправдание за забавяне на украинската офанзива ще е евентуална по-трудна логистика – доставка на боеприпаси. Замръзналият терен обаче дава предимство за по-бърз напредък с тежка военна техника.

Предвид събитията в Херсон е ясно, че Украйна държи инициативата и примирие ще е в полза на руската армия, която отчаяно се нуждае от време да се организира. Украйна трябва да има предвид очакваните нови 120 000 мобилизирани, които сега се тренират (доколкото е възможно) в Русия и ще дойдат на фронта догодина, най-вече в края на зимата и началото на пролетта. Дотогава Украйна трябва да си върне колкото се може повече територия, смятат от ISW.

В предаването "Фейгин LIVE", Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, изрече сакралните думи: "Не ни трябвате изтеглени, трябвате ни унищожени". Арестович коментира, че бързо украинско настъпление през Днепър е възможно предвид факта, че западния бряг на реката (т.е. там, където е Херсон) е на по-висока надморска височина и това облагодетелства артилерийския обстрел по каквито и да е укрепени позиции на източния бряг на реката. Припомняме, че сега руският наратив е "изтегляме се на укрепени позиции на изток".

Говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат съобщи, че в периода 9-10 ноември не е имало нито една изстреляна крилата или "въздух – земя" руска ракета. По думите на Игнат, руското военно командване ясно осъзнава, че не може да постигне търсения ефект на значими поражения върху критична украинска гражданска инфраструктура с използването на малко на брой ракети и дронове и опитва да натрупа запаси, преди да предприеме нов опит да повтори мащаба на атаките от 10-11 октомври. Според ISW, може да минат месеци, преди руската армия да е способна да стигне до нивото от 10-11 октомври. Украинските власти вече обявиха, че ако има затишие във въздушните нападения, могат да възстановят изцяло повредената енергийна инфраструктура.

Военните действия в Украйна

Footage of strikes against the retreating Russian military in Kherson region pic.twitter.com/ciQeZU6zCE — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 10, 2022

В Херсон напредъкът на украинските сили става все по-бърз, но липсват големи битки с руските части. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че през вчерашния ден вече са освободени 41 населени места, включително Кисельовка, която се намира на 15 километра от Херсон. В сутрешната си сводка Генералният щаб на украинската армия потвърждава освобождението на 12 населени места в Херсонска област, но с дата 9 ноември. Потвърдено от украинска страна освободената територия е 260 квадратни километри.

Successes of four days of the counteroffensive of the Armed Forces of Ukraine in 7 seconds pic.twitter.com/xrMGFfWQUf — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 10, 2022

This is how our courageous Defenders are met by people in the village of Bruskyns'ke 🇺🇦 pic.twitter.com/XP7Qfsjlbg — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 10, 2022

Известният руски телеграм канал "Рибар" обаче съобщи рано тази сутрин, че руската войска вече е завършила изтеглянето си от Херсон. При изтеглянето си, руските части са взривили Антоновския мост и мостът на ВЕЦ Каховка. Видеокадри от взрива на Антоновския мост вече се разпространяват в социалните мрежи. Украинците са извършили артилерийски обстрел специално при Каховка, като руснаците твърдят, че има повреден шлюз, но Олексий Арестович коментира, че украинският артилерийски огън е насочен срещу позиции, от които руснаците може да тръгнат да взривяват стената.

ОЩЕ: При изтеглянето си от Херсон: Руснаците взривиха Антоновския мост (ВИДЕО)

Украинска прогноза: Руснаците ще се изтеглят от Херсон за една седмица

Кметът на Мелитопол Иван Федоров съобщи, че руснаците подсилват защитни съоръжения при града и явно това е с цел да се опитат да удържат т.нар. сухопътен мост от Крим, който с поражението при Херсон ще бъде поставен под натиск от украинската армия.

В Луганска и Харковска област украинският натиск по линията Сватово – Кремена не стихва. Според "Рибар", украинците вече трупат сили при Куземовка (15 километра северозападно от Сватово) и обстрелват цели в Сватово с HIMARS. Twitter профилът IgorGirkin, който е иронично посветен на бившия военен министър на т.нар. ДНР Игор Гиркин (Стрелков), обвинен за свалянето на полет MH17, публикува данни от чатове в Телеграм, за които се твърди, че са на руски военни. Видно от тях, руснаците се бият за позиции, които, ако бъдат превзети от украинците, ще може да се осъществи директна атака срещу Сватово. Такова нещо признават и от руското военно министерство – че украинските части вече са на няколко позиции на 15-16 километра от Сватово, например Стелмаховка и Площанка.

Същевременно украинският щаб съобщава за ограничени опити от малки руски бойни групи да извършват контраатаки с цел забавяне на напредъка на украинската армия. Такива имало при Макеевка, Билохоривка и Новоселивка, Луганска област. А управителят на Луганска област Серхий Хайдай съобщи за украински обстрел по руски цели, тъй като руската армия опитва да придвижи по-близо до активния фронт както хора, така и техника плюс боеприпаси.

The second army of the world: the invaders tried to figure out the location of our fighter using a mirror pic.twitter.com/7peVqODtZv — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 10, 2022

В Донецка област, украинският главен щаб съобщава за отблъснати руски атаки при Бахмут, Соледар, Опитно (предградие на Бахмут), Първомайско, както и Павловка, която е горещата точка в направлението към Вухледар (Угледар). Заместник-командващият на украинската армия генерал Олексий Хромов коментира, че специално при Бахмут тактиката на руснаците е буквално самоубийствена – успех на всяка цена, с безумно хвърляне на хора в отчаян щурм, което води и до огромен брой жертви при руснаците. Типично за руската тактика при Бахмут е и ползването на разузнавателни групи от военни, а не разузнаване с техника (дронове), което допринася за многото жертви, твърдят украинците. От руска страна има твъдения за украински обстрел с HIMARS по цели в Лисичанск. Има и руски твърдения – от страна на лидера на ДНР Денис Пушилин, че Павловка била „на практика под ръски контрол”, но това не е потвърдено и предвид историята на такива твърдения от руска страна до потвърждение от независим източник не може да има доверие.

Руски пропагандатори: Путин напусна Херсон след лоши новини от Иран