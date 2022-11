Срамно е да си руснак: В Русия се вихри истерия след отстъплението от Херсон

Под новините на пропагандаторите, че на десния бряг на Херсон руската армия уж не е оставила „нито една единица военна техника или оръжие“, руски потребители пишат, че това е лъжа.

„Поне да не лъжат“, „Това наистина са глупости, не били оставили никаква техника“, „Това са меко казано глупости“, „Защо в такъв случай руските войски въобще влязоха в Херсон?“, пишат руснаците по повод съобщението на руското министерство на отбраната, препубликувано в прокремълските канали.

ОЩЕ: Москва: Изтеглихме се от Херсон, но той си остава руски

„Украинците ни пуснаха“, „Честно казано, сега ме е срам, че съм руснак“, „Руснаците ще изтърпим и този срам“, са част от другите коментари. Някои пишат, че вече се отброяват минутите до революцията в Русия, че победа във войната при настоящето правителство е невъзможна и че се е потвърдил на 100% провалът на "спецоперацията", както и че това е пълно поражение за Русия. На други им прави впечатление как мирното население в Херсон посреща с радост украинските военни.

The emotions of people of Kherson will not subside even in the evening pic.twitter.com/h3h0IuQlCL

Междувременно дойде и официалното потвърждение от Главно управление на украинското разузнаване, че Въоръжените сили на Украйна са влезли в Херсон (вижте в края на публикацията).

❗️Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine: #Kherson returned under the control of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/zItcoTksOF