На фона на унищожена техника при Угледар - Русия застрашава и Курахово: Каква е целта? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските сили засилиха опитите за ликвидиране на широкия украински отбранителен пояс западно и югозападно от град Донецк и за настъпление до и по протежение на магистрала Н-15 (Донецк-Запорожие).

Координираните настъпателни операции от южния фланг на Покровското направление до западния фланг на украинската отбрана около Угледар вероятно целят да увеличат натиска върху украинските сили, отбраняващи се в западната част на Донецка област, и да създадат условия за по-нататъшни успехи в приоритетните настъпателни усилия на Кремъл в сектор Покровск. Това анализират от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Напредък към Угледар, но и много унищожена руска техника

(КАРТА) Кураховското направление заедно с Вреемевското (Бердянск – Велика Новоселка - Угледар) са двете посоки, от които е застрашен Угледар – малкото миньорско градче е източно от Велика Новоселка, по успоредна линия. От запад руснаците превзеха Пречистовка, а според руски военни блогъри украинците са се изтеглили и от Золота Нива (непосредствено западно от Пречистовка). Популярният Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обаче отчита, че руснаците тепърва готвят атака към Золота Нива.

Руските сили продължават да напредват в района, твърдят те. Геолокализирани кадри, публикувани на 5 септември, сочат, че руските сили наскоро са напреднали непосредствено източно от Угледар, близо до мина № 1 „Пивдендонбаска“.

Има обаче редица видеокадри, показващи загубите на руските сили във военно оборудване в този сектор:

The 15th Brigade of Operational Assignment Kara-Dag destroying Russian equipment on the outskirts of Selydove. The passage under the train tracks was recently attacked by a tank of the brigade is visible. A Russian assault group was destroyed at this location. pic.twitter.com/kCpenS7zIj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2024

Full video of the assault near Vuhledar, defended by the 72nd mechanized brigade. https://t.co/Rq5kpKaINi pic.twitter.com/kRd2YDk0xF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2024

"Механизирана" руска атака в посока Угледар е претърпяла пълен провал, показват други кадри:

Украински OSINT акаунт, т.е. работещ с отворени източници, публикува допълнителни кадри, показващи, че през последните дни руските сили провеждат няколко механизирани атаки с размер на взвод край Макаровка (южно от Велика Новоселка и западно от Угледар) и Пречистовка.

RUAF are advancing near Vuhledar.



My friend Andriy from the 58th brigade holds positions there for one year (we helped his unit here for multiple times).



The city is attacked from 2 flanks. The enemy has success and it needs your help.



Thread and fundraising below🧵👇 pic.twitter.com/Zx6ZzIKCgy — Kriegsforscher (@OSINTua) September 5, 2024

Курахово ли е другата цел на руснаците?

Засилването на руските операции край Угледар вероятно не предвещава намаляване на руския настъпателен темп на други места в западната част на Донецка област в близко бъдеще, анализира ISW. Руските сили активизираха настъпателните операции край Угледар малко след като започнаха да разширяват южния фланг на Покровското направление, което предполага, че възнамеряват да провеждат взаимно подсилващи се настъпателни операции по южния фланг на сектор Покровск, непосредствено западно от град Донецк, покрай шосе 0-0532 и край Угледар. В края на август 2024 г. руските сили започнаха тактически усилия по линията Селидово-Украинск-Хирник - югоизточно от Покровск, насочени към разширяване на руския пояс в посока Покровск и премахване на уязвимостта от украински контраатаки. Руснаците вече са успели частично да разширят южния участък на Покровския пояс и продължават усилията си за тактическо обкръжаване на ограничени украински позиции в селските райони източно от Хирник и северно от Красногоровка. Твърди се, че руските сили са напреднали до покрайнините на Украинск и се приближават до покрайнините на Хирник, а превземането на тези градове би позволило на руските сили да атакуват Курахово - важен украински отбранителен възел за фронта западно и югозападно от град Донецк. Биха го атакували от север (от Украинск, който е на североизток), както и от изток, от Красногоровка и Максимиляновка, пише ISW (вижте картата на DeepState тук).

Засилването на действията на Русия в района на Угледар вероятно цели да окаже натиск върху западния фланг на украинската отбрана в района западно и югозападно от Донецк, докато руските сили се приближават към Курахово от източния фланг. Руските настъпателни операции по магистрала О-0532 между Константиновка и Угледар предлагат на руските сили пътища за настъпление, които биха подкрепили както усилията за превземане на Куркахово на север, така и опитите за обкръжаване и превземане на самия Угледар на запад. През зимата на 2022-2023 г. руските сили проведоха неуспешно настъпление в западната част на Донецка област, характеризиращо се с масови фронтални механизирани атаки срещу Угледар, но сега изглежда, че те се стремят към постепенно напредване по множество взаимно подкрепящи се линии на настъпление. Руснаците обаче ще се сблъскат с големи предизвикателства в опитите си да превземат тези населени места, гласи оценката на мозъчния тръст.

Друг извод е, че руското военно командване продължава да дава приоритет на настъплението към Покровск и вероятно ще разглежда засилените усилия в западната част на Донецка област като второстепенни. То възнамерява това второстепенно усилие, независимо от неговия успех, да фиксира украинците в западната част на Донецка област и да предотврати пренасочването им за укрепване на защитата на Покровск. Руските сили обаче няма да могат да запазят инициативата в цяла Източна Украйна за неопределено време, а многобройните засилени настъпателни усилия в Донецка област, в допълнение към продължаващия оперативен натиск, причинен от навлизането на ВСУ в Курска област, вероятно ще доведат до приключване на руските настъпателни операции по-рано, отколкото руското военно командване възнамерява.

Конкретните действия на фронта

Почти същата е интензивността на фронта в Украйна на 5 септември спрямо предходното денонощие - отчетени са 181 бойни сблъсъка - според сводката на Генералния щаб на украинската армия, публикувана сутринта на 6 септември. Най-горещо отново е в Покровското и Кураховското направление - съответно 51 и 36 руски нападения. В първия сектор най-голяма концентрация на атаки има при Новогродовка.

The 15th National Guard Brigade "Kara-Dag" captured a Russian T-72 tank on the Pokrovsk front. The soldiers waited for the tank crew to disembark, then drove the tank to Ukrainian positions. pic.twitter.com/8dcYjhPfJV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2024

Според "Рибар" в посока Покровск продължавали сблъсъците в източните покрайнини на Селидово, а руските въоръжени сили нанасяли удари по вражески цели в самия Покровск. Целта на превземането на Селидово чрез съединяване на Покровското и Кураховското направление е южният фланг на руската армия да бъде подсигурен, за да може тя да тръгне в директна атака срещу Покровск.

Във Времеевското направление, където е Угледар, е имало 11 атаки на руснаците - при Водяне и Константиновка (североизточно от Угледар) и към самия град.

16 битки е имало в Торецкото направление, 14 – в Краматорското, 17 – в Лиманското, 15 – в Купянското, 10 – в Сиверското. В Харковска област руснаците вече отдавна не атакуват масирано – там е имало 7 нападения за денонощието. Най-важно за Краматорския сектор, където е Часов Яр, е, че руските войски са достигнали покрайнините на канала "Северски Донец - Донбас" откъм Клещеевка.

Според украинската мониторингова група DeepState украинците са възстановили позиции в Ню Йорк и Нелиповка, Донецка област, както и в Липци, Харковска област. Липци беше второстепенното направление на руснаците, когато през май започнаха неуспешната офанзива в региона на Харков.

Що се отнася до украинската офанзива в Курска област, руските войски отблъсквали атаки на подстъпите към Коренево, както и край Руско Поречни, твърди "Рибар".

В Курска област ВСУ са превзели Найденов и настъпват към Камишевка. Има геолокализирани изображения, споделени от руски източници, които потвърждават, че украинските войски идват от юг. По-рано беше съобщено за боеве източно от Камишевка.

Междувременно руският диктатор Владимир Путин, издирван от Международния наказателен съд в Хага за отвличане на украински деца, продължава да омаловажава оперативните последици от украинското нахлуване в Курска област. Той пак се опитва да убеди руския народ, че забавената и неорганизирана реакция на Кремъл е приемлива цена за по-нататъшния напредък на руската армия в Донецка област. По време на речта си на Източния икономически форум на 5 септември Путин заяви, че украинската инвазия не е успяла да принуди Русия да прехвърли сили от фронтовите райони в Украйна в Курска област, нито да спре настъпателните операции на Русия в „ключови направления“ в Източна Украйна. Ясно е обаче, че боевете в Харковска област, в Запорожието и при Днепър сериозно блокираха заради изтеглянето на руски части. Москва не тегли сили обаче от Покровското направление.

Путин твърди, че Украйна също така е възнамерявала нахлуването да раздели руското общество, но вместо това инвазията уж довела до по-нататъшно обединение на Русия и е имало "рязко увеличение" на броя на хората, които се интересуват от подписване на договори за военна служба с руското Министерство на отбраната. Диктаторът пропусна да спомене усилената рекламна кампания за набиране на "доброволци", разбирай - пушечно месо, която тече в социалните мрежи.

Владимир Путин заяви, че руските сили постигали значителен териториален напредък в Украйна и са ускорили настъпателните си операции.

At the Eastern Economic Forum, Putin addressed the situation in Kursk Oblast, stating that the Ukrainian attack on Russia's border regions failed to incite panic and instead led to greater unity within Russian society. Putin argued that Ukraine's actions in Kursk weakened their… pic.twitter.com/9kMrp01TWn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 5, 2024

В нощта на 5 срещу 6 септември 2024 г. руснаците атакуваха Украйна с една управляема ракета Х-59, една Х-31 и 44 дрона клас "Шахед", изстреляни от Курск, Приморско-Ахтарск и Крим. Към 8.00 часа сутринта са свалени 27 дрона, съобщиха украинските ВВС. Осем безпилотни апарата са изгубени на територията на Украйна, вероятно заради електронно заглушаване, един дрон се е върнал в посока на окупираната част на Донецка област. В северното въздушно пространство са наблюдавани още няколко въздушни цели (вероятно ударни дронове). ПВО е работила в Киев, Кировоградска, Виницка, Днепропетровска, Николаевска, Херсонска, Полтавска, Черниговска и Харковска област.

