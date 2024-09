„Войната пълзи в Беларус“: Опасенията след като Лукашенко нареди свалянето на руски дронове (ВИДЕО)

След като Беларус свали дронове, навлезли най-вероятно случайно на територията на страната, нараснаха опасенията, че войната пълзи и към Минск.

Припомняме, че белоруската власт призна, че през малките часове на нощта на 4-5 септември е регистрирано нарушение на въздушното пространство на страната, от безпилотни летателни апарати.

Министерството на отбраната обаче не каза откъде са дошли или къде са били свалени.

Междувременно от украинска страна съобщиха, че Руската федерация е изстреляла 78 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, от които 60 са свалени, 15 са "изчезнали" от радарите най-вероятно заради електронно заглушване, 2 са се "върнали" в Русия, а 1 се е насочил към Беларус, което означава, че дроновете безспорно са руски.

Politico цитира доклади на беларуски военни наблюдатели, които предполагат, че дроновете са "Шахед", които Русия многократно е пускала срещу Украйна, откакто започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г.

Групата каза, че най-малко осем дрона самоубийци от типа „Шахед“ са навлезли във въздушното пространство на Беларус, като някои са се върнали в Украйна, а други са продължили в Беларус или са изчезнали.

Съобщава се, че един дрон е бил свален от руска система за противовъздушна отбрана, базирана в Беларус, докато друг е бил ударен от беларуски изтребители, според групата.

Politico пише в своя саркастичен стил, че "най-добрият приятел на Путин в Беларус" сваля дронове-убийци, нарушили въздушното пространство на страната. ОЩЕ: Беларус официално си призна, че е свалила поне 1 дрон-камикадзе (ВИДЕО)

Беларуската опозиционна лидерка в изгнание Светлана Тихановская каза, че последният епизод с дронове демонстрира разширяването на обхвата на войната на руския президент Владимир Путин срещу Украйна.

„Войната се усеща все повече, тъй като тези нахлувания се случват по-често. Това не е случайно; това е систематично. Дори пропагандата на режима вече не може да го скрие. Войната пълзи в Беларус и ние трябва да я спрем“, написа тя в платформата Х.

Several Russian 'stray' drones were shot down in #Belarus last night. The war is increasingly felt as these incursions happen more often. This isn’t random; it’s systematic. Even the regime’s propaganda can’t hide it anymore. The war is creeping into Belarus & we must stop it. pic.twitter.com/AinfJ6ef2h