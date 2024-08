На лов за руски разузнавателни дронове: Украйна показа как става с FPV дронове (ВИДЕО)

Украинският производител на дронове за военни цели Wild Hornets публикува компилация от видеокадри, които показват свалянето на руски разузнавателни дронове от различни видове ("Орлан", "Зала" и т.н.). Уточнението към видеото – то показва само 10% от свалените руски разузнавателни дронове.

Става въпрос за общо 115 руски разузнавателни дронове, чийто живот в украинското небе е прекратен преждевременно. Въпросните свалени дронове извършват не просто разузнавателна дейност, а често са използвани от оператори на руски ракетни системи (например "Искандер"), за да насочват руските ракети (или камикадзе-дронове като "Ланцет" към ценни цели. Авторът на Forbes Дейвид Хамблинг пише, че руски разузнавателни дронове като "Орлан" и "Зала" позволяват само за 3 минути да бъде обстреляна открита от дрона цел, докато при наземен оператор, ползващ радар, това отнема 7 пъти повече време: В Украйна се роди новият убиец на танкове (ВИДЕО)

We have modified our drones to destroy the reconnaissance UAVs of the russian invaders. We have taken down more than 100 of their aircraft 🔥



The video shows only 10% of what the military has shot down using these drones.



Much more will be taken down 😈



You can support our… pic.twitter.com/YKo8U9R1kv