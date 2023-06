Над 50 души бяха измъкнати от водния капан в Херсонска област (ВИДЕО)

Към сутринта на 7 юни на десния бряг на Херсонска област са наводнени 1852 къщи. Евакуирани са 1457 души, съобщават местните власти. Седем души се издирват.

In the #Kherson region, almost 800 people and more than 170 units of State Emergency Service equipment were involved in rescue work. Over the past day, 52 people were rescued, including two children. As of the morning of June 7, 1852 houses were flooded in the right-bank part of… pic.twitter.com/HrUWKpk5jg

Нивото на водата ще се повиши с още 1 метър през следващите 20 часа. В община Голопристан нивото на водата вече е достигнало 3,5 метра.

Селата Кардашинка и Кохани са напълно наводнени. Бреговата линия на село Стара Збурьевка също е наводнена.

В Николаевска област е разрушен мост при село Елизаветовка. Село Галагановка е напълно наводнено.

В Херсон тази сутрин продължава евакуацията на хора от наводнените райони. Бяха спасени и десетки животни, но пък при наводняването на зоопарка в Нова Каховка загинаха около 300.

Украинското разузнаване обяви, че има доказателства за дистанционно взривяване на ВЕЦ "Каховка" в ранните часове на 6 юни от страна на руснаците. Постоянният представител на Москва в ООН пък изуми с абсурдна теория как украинците били виновни. Има и теория как Каховската ВЕЦ може да се е саморазрушила.

Главната прокуратура на Украйна вече образува разследване за нарушаване на законите на войната и за екоцид. Киев се закани, че диктаторът Владимир Путин ще отговаря пред международните съдилища за поредното военно престъпление.

ОЩЕ: Покъртителни ВИДЕА след взривяването на Каховската ВЕЦ

The occupation authorities of #NovaKakhovka said that the water level in the city is gradually decreasing.



The governor of the #Kherson region, Prokudin, said that the intensity of flooding is indeed decreasing, but water will still come due to significant damage to the dam.



In… pic.twitter.com/WESZMiNIfi