Напук на забраната: Стотици излязоха на пропалестински протест във Франция (ВИДЕО)

Френската полиция и членове на жандармерията разпръснаха тълпите със сълзотворен газ и водни оръдия, показват визуални изображения. Забраната беше обявена по-рано през деня, според съобщение, изпратено от френския вътрешен министър Жералд Дарманин до полицията на страната, цитирайки опасения за обществения ред. ОЩЕ: Заплаха от джихад: Отмениха Европейските музикални награди на MTV

Въпреки дъжда и намесата на полицията, хиляди в Париж маршируваха за палестинската кауза, показвайки солидарност с народа на Газа, пише и Анадолската агенция.

Despite rain and police interference, thousands in Paris march for Palestinian cause, showing solidarity with the people of Gaza pic.twitter.com/ZB8FvmEakT

Турската информационна агенция пише и за сълзотворния газ срещу протестиращите, като споделя кадри от сблъсъците между полицията и гражданите.

🪧 Pro-Palestine rally held in Paris with the participation of thousands of people



Demonstration intervened by French police as they used tear gas and ballots on the protesters ⤵️ pic.twitter.com/5O5eoCj50L