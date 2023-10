Войната в Израел: Светът търси истината за трагедията в болницата Ал-Ахли (ВИДЕО)

Информацията за експлозията в баптистката болница Ал-Ахли в град Газа обиколи света на 17 октомври вечерта. Съобщенията са за стотици загинали като тази сутрин цифрата достигна 800 души, според телевизия "Ал Арабия". "Хамас" веднага обвини за огромния брой жертви Израел. Информацията бе моментално подета и тиражирана дори от световно признати авторитетни медии без да бъде щателно проверена.

Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ вече заявиха, че не са нанасяли удар по болницата. Нещо повече, Израел показа с видеа, че противно на първоначалните твърде емоционални реакции и оценки взривът е бил вследствие на дефектирала при изстрелването си от екстремистите ракета. ОЩЕ: Самовзривиха се: Израел демонстрира с ВИДЕО защо се случи трагедията с болницата в Газа

През годините на горещи конфликти с "Хамас", израелската армия и служби многократно са казвали, че много от използваните ракети от екстремистите всъщност са опасни за самите тях - заради дефекти. А сега израелските сили за отбрана поставят под съмнение палестинската информация за стотици жертви, с данни за взрив, който е засегнал главно паркинга на болницата.

Ето какво обясни говорителят на Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ Даниел Хагари. В 18:59 местно време на 17 октомври палестинската групировка "Ислямски джихад" е изстреляла около 10 ракети. Именно тогава идва и съобщението за експлозията в болницата.

От ЦАХАЛ са анализирали данните и могат да твърдят с почти пълна увереност, че взривът е причинен от дефектирала ракета на палестинската въоръжена групировка, изстреляна от гробище близо до болницата, каза той.

От експлозията е пострадала не толкова сградата на самата болница колкото паркингът й. Според Хагари един въздушен удар на израелската армия би причинил много по-сериозни щети. По думите му "Хамас" светкавично са посочили като виновник за удара Израел, но за това кратко време, в което те отправиха обвиненията си, е невъзможно да се анализира и разбере какво се е случило в действителност, твърди той.

На въпрос на журналист защо някой трябва да вярва на израелската версия за събитията, говорителят на ЦАХАЛ каза, че експерти в Израел са прекарали часове, за да проверят автентичността на фактите. От ЦАХАЛ предоставиха и прехванатите разговори на терористите, които признават, че ракетата е била тяхна.

Тази теза бе подкрепена и от американският президент Джо Байдън, който заяви на срещата си с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, че явно „другият отбор“ е отговорен за удара по болницата в Газа, коментирайки експлозията от снощи, станала причина за голям брой жертви. Намекът, че вероятно палестинските въоръжени групировки, а не израелската армия стоят зад удара е повече от очевиден, въпреки че Байдън не добави никакви подробности нито се позова изрично на доказателства. Данни за удара обаче, припомняме, бяха предоставени от израелските отбранителни сили. ОЩЕ: Версията за ракета, ударила не болницата в Газа, а паркинга ѝ, набира сила (СНИМКИ и ВИДЕА)

„Бях дълбоко натъжен и възмутен от вчерашния бомбен атентат в болница в Газа. Въз основа на това, което видях, изглежда, че е направено от другия отбор, а не от вас. Въпреки това има много хора, които не са убедени“, каза американският президент. Той отново потвърди подкрепата на Вашингтон за Израел като заяви, че страната му ще предостави на еврейската държава всичко необходимо, за да се защити на фона на продължаващите военни действия.

Същевременно ливанската групировка "Хизбула" осъди извършената според нея от Израел смъртоносна атака срещу болница в Газа и призова днешният ден да е "ден на безпрецедентен гняв", на фона на протести пред американското посолство в Бейрут, избухналите броени часове след удара, предаде Ройтерс.

В изявление късно снощи "Хизбула", която се ползва с подкрепата на Иран и през 2006 г. води война с Израел, отправи призив за ден на протести в Бейрут, след като палестински официални лица съобщиха, че стотици хора са били убити при удара по болницата.

Снощната новина за стотици загинали при удар по болница в Газа и последвалите събития навсякъде в арабския свят, а и не само, предизвикаха световен медиен интерес. Руските медии и информационни източници не направиха изключение – но особено впечатление направи руският телеграм канал ВЧК-ОГПУ.

Каналът е считан за близък до руските служби ФСБ, които са правоприемник на КГБ що се отнася до действия на руска територия – поне официално. На "стената" на ВЧК-ОГПУ има препубликувани видеокадри от кажи-речи всяко едно по-голямо място в света, където имаше протест. Нещо повече – има видеа и то по няколко от местата, където имаше опити за атаки и изтъпления срещу израелски посолства и дипломатически мисии.

Връзка с Русия откри и израелски депутат. Според Зеев Елкин, част от оръжията за ислямската групировка "Хамас" са дошли именно от Русия. „Не съм сигурен, че те знаят точно как точно то е попаднало там, умишлено или не, или чрез посредници, но знаем, че терористите от "Хамас" са били обучавани в Сирия и Ливан от "Хизбула" и иранците и очевидно между руснаците и иранците има много тясно сътрудничество в Сирия“, каза Елкин.

Според депутата Русия е променила правилата на играта, създавайки стратегически съюз с Иран. И сега Иран помага на Русия във войната й в Украйна докато Москва помага на Техеран и неговите съюзници на други фронтове, казва той в интервю за радиостанция 103FM, цитирано от NewsIsrael. „По отношение на Русия се случват някои много сложни неща, включително някои изявления на руския президент, сравняващи случващото се в Газа с Втората световна война, както и решението на Русия да изпрати руския заместник външен министър на среща с лидерите на "Хамас" след ужасното клане на жени и деца”, каза Елкин.

Жертвите от 7 октомври насам

По последни данни загинали в Израел са най-малко 1400 души, а над 4475 са ранени. От палестинска страна се съобщава за най-малко 3500 жертви – 3478 от тях в Ивицата Газа и 62 на Западния бряг. Ранените са над 13 300, като 12 000 от тях са в Газа, а над 1300 – на Западния бряг.

Неясна остава и съдбата на похитените от палестинци граждани. От израелска страна вече съобщиха, че официално към момента се знае за 199 души, държани като заложници от Хамас. Смята се, че те се намират в подземни тунели в Ивицата Газа.

От ислямистката въоръжена групировка "Хамас" пък твърдят, че не всички заложници, взети при атаката от 7 октомври срещу Израел, се намират при тях. Според групировката част от пленените са под контрола на "Ислямски джихад", другата палестинска военна организация, а други са държани от обикновени палестинци от Газа, поддръжници на военните движения.

Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон пък предупреди днес, че е помолил социалните мрежи да се подготвят за риска от излъчвани на живо от "Хамас" екзекуции, предаде Ройтерс.