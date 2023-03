Нараства броят на ранените полицаи на протестите във Франция

Припомняме, че президентът на Франция Еманюел Макрон реши да прокара законопроекта за пенсиите на своето правителство през Националното събрание без гласуване. Министерският съвет e задействал член 49.3 от Конституцията, който позволява на правителството да заобикаля законодателите. ОЩЕ: Макрон действа без парламента и вдигна пенсионната възраст във Франция

Така пенсионната възраст във Франция бе увеличена от 62 до 64 години.Последваха масови протести и вот на недоверие срещу правителството, който не успя. ОЩЕ: 123 полицаи са ранени по време на протестите във Франция

#BREAKING 457 people were arrested and 441 security forces were injured in France on Thursday during nationwide protests against President Macron's pensions reform pic.twitter.com/zN0AkSaDS7