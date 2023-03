Макрон действа без парламента и вдигна пенсионната възраст във Франция

Президентът на Франция Еманюел Макрон реши да прокара законопроекта за пенсиите на своето правителство през Националното събрание без гласуване, предаде Le Monde в Twitter. Министерският съвет e задействал член 49.3 от Конституцията, който позволява на правителството да заобикаля законодателите.

Припомняме, че така пенсионната възраст във Франция бе увеличена от 62 до 64 години. Това се случи след месеци протести по улиците срещу реформата. ОЩЕ: Нови стачки опитват да спрат френската пенсионна реформа

