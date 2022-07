НАТО започва утре процедурата за приемане на Швеция и Финландия

„Подготвяме се да посрещнем двама нови съюзници, разполагащи със страхотни военни сили и възможности“, подчерта генералният секретар на алианса Йенс Столтенберг по време на церемония по встъпването в длъжност на новия върховен главнокомандващ на съюзниците в Европа, американския генерал Кристофър Каволи.

Шведският външен министър Ан Линде и нейният финландски колега Пека Хаависто участваха в последните дискусии в понеделник в централата на организацията в Брюксел, преди утрешното подписване на протоколите за присъединяване и началото на процеса на ратификация във всяка от страните членки на алианса.

A warm welcome to Gen. Christopher Cavoli, #NATO’s new Supreme Allied Commander Europe. He joins us at a turning point for transatlantic security.



My deep thanks to Gen. Tod Wolters for his outstanding leadership. He was the right leader for the right post at the right time. pic.twitter.com/DUrOJ6jsCF