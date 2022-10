Парламентарната асамблея на Съвета на Европа реши: Русия е терористична държава

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) определи Русия за терористична държава, след като днес прие резолюция, озаглавена „Допълнителната ескалация на агресията на Руската федерация срещу Украйна“.

99 членове на събранието са гласували „за“ приемане на документа, а един се е въздържал, съобщава украинският депутат Олексий Хончаренко, който е член на делегацията на Украйна в ПАСЕ.

.@PACE_News just adopted a very strong resolution on Ukraine!



For — 99 delegates. This is a historic result! Full support of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe! pic.twitter.com/KhtH0AMpEC — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) October 13, 2022

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа се състои от общо 306 парламентаристи от 46-те държави членки, сред които са всички 27 от ЕС. Съветът на Европа е водещата организация за защита на правата на човека на континента – всички държави членки са подписали Европейската конвенция за правата на човека.

През март тази година - малко след нахлуването в Украйна, Русия излезе от Съвета на Европа.

⚡️ The Parliamentary Assembly of the Council of Europe @PACE_News adopted a resolution calling the Russian Federation a terrorist regime. An important decision when a thing is finally called by its name. #Sanctions against the terrorist regime must be ruthless. — NACP Ukraine (@NAZK_gov) October 13, 2022

От Националната агенция за противодействие на корупцията в Украйна коментираха новината като „важно решение, в което най-накрая нещо е наречено с истинското си име“. „Санкциите срещу терористичния режим трябва да бъдат безмилостни“, написаха от институцията в Twitter.

Текстът на резолюцията все още не е публикуван в уебсайта на ПАСЕ, като в момента там са достъпни само проекторезолюцията и списъкът с предложените изменения.

Също така се съобщава, че резолюцията призовава да се осигурят на Украйна повече средства за противовъздушна отбрана. Присъствието на Русия в Съвета за сигурност на ООН е определено за незаконно.

Преди гласуването украинският президент Володимир Зеленски се включи от Киев чрез видеовръзка. „Никога преди в историята Европа не е била толкова обединена, колкото е днес“, каза той.

"Днес виждаме исторически важните резултати от диалога в Европа. Виждаме действия, които направиха Европа безпрецедентно по-силна. Съсредоточете се върху всичко, което е необходимо, за да попречите на руските терористи да унищожат живота ни", добави президентът. Заедно, добави той, "ние изолираме Русия, заедно я наказваме за терора и я караме да почувства цената на войната, която отприщи".

"Never yet in history was united Europe as strong as it is today" said #Ukraine President @ZelenskyyUa at @coe Parliamentary Assembly.

We support your country and your citizens in these most challenging and dangerous times.

See: https://t.co/TOuGM45rUE — Tiny Kox (@PACE_President) October 13, 2022

По думите му - трябва мерките срещу Москва да продължат да се затягат, за да може Русия, като държава агресор, и "всеки руски убиец и касапин" да носят отговорност за всички престъпления на тази война, за всяка проява на техния терор. "Когато бъдат създадени правни механизми, когато те започнат да работят, това ще се превърне в една от най-мощните гаранции за дългосрочен мир. Европа може да изиграе историческа роля в създаването на специален трибунал за руската агресия срещу Украйна. Нека да го направим. Това ще бъде най-добрият начин за защита на принципите на международното право", каза той.

Като благодари на украинския президент за изказването му пред Асамблеята, председателят на ПАСЕ Тини Кокс заяви: "Аплодисментите, които току-що получихте, показват колко високо ценим вашата смелост, решителност, но също така и мъдрите ви думи, които споделихте с нас, за това как да сложим край на тази война възможно най-скоро и да възстановим справедливостта, националния суверенитет и териториалната цялост на вашата страна".

Припомняме, че вчера Общото събрание на ООН гласува с огромно мнозинство за осъждане на анексирането на части от Украйна от страна на Русия. Общото събрание одобри резолюцията със 143 гласа "за" и 5 "против", но 35 държави, сред които Китай, Индия, Южна Африка и Пакистан, се въздържаха, въпреки големите дипломатически усилия на САЩ да потърсят по-ясно осъждане на Кремъл.

