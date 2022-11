Нидерландия: Инцидентът в Полша нямаше да се случи, ако не бяха руските ракети по Украйна

Той публикува в Twitter снимка на държавните глави на страните от Г-7 заедно с членовете на НАТО, присъстващи на срещата на върха на Г-20 в Бали - след извънредната среща, проведена от групата за обсъждане на инцидента. Рюте написа, че лидерите са "единни в посланието си, че първо трябва да установим фактите" и затова подкрепят разследването на Полша.

"Едно нещо е ясно: това нямаше да се случи без ужасяващите ракетни атаки на Русия срещу Украйна. Продължаваме да подкрепяме Украйна в защитата ѝ срещу руската агресия", добави той във втора публикация в Twitter.

