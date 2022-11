Ракетна отломка от удара в Полша: Прилича на руска ракета Х-101, казва украински източник (СНИМКИ)

Намерена отломка от мястото на ракетния удар в полското село Пшеводов прилича много на такава от руска ракета Х-101. Това смята украинският информационен източник "Труха", който публикува снимки за сравнение. Тепърва обаче ще се изяснява кое как е - въпросните снимки не са верифицирани от официалните власти в Полша.

Photo 1: Wreckage in Poland; Photo 2: October 31, Kyiv region, wreckage of Kh-101 pic.twitter.com/1u17Ymo2UY

Според информация на Генералния щаб на украинската армия, при днешния масиран руски ракетен обстрел срещу Украйна са изстреляни над 90 ракети, като около 70 са крилати. Х-101 е крилата ракета. Предварителните украински данни са, че украинската ПВО е прехванала и унищожила 73 руски ракети.

По-рано именно "Труха" даде и друго възможно обяснение за двамата убити след първоначални данни за ракетен удар: Украинска теория: Отломки от наша ракета са ударили Полша, а не директен руски удар

Междувременно се очаква американският министър на отбраната Лойд Остин да говори с полския си колега. Литовският президент Гитанас Науседа изрази съпричастност с Полша в Twitter, като написа, че на мястото на трагедията са чути "две експлозии".

⚡️ Presumably - a video of the consequences of a landed missile in Poland.



pic.twitter.com/Jpy1a3t1wq