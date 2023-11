Новини от Украйна: Добри за Русия при Бахмут, отровни за Русия в Луганск (ВИДЕО)

Макар в официалното съобщение за разговора на Залужни да не става въпрос за символа на украинската съпротива срещу руската окупация Бахмут, то командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски обърна внимание именно на сринатия със земята град. По думите му, там руснаците се борят отново да вземат доминираща роля и позиции и по фланговете, където в голяма степен загубиха от украинците след превземането на града в началото на лятото.

Че в Бахмут ситуацията се развива към преобладаваща руска инициатива личи и от сведенията за изминалото денонощие. В сутрешната сводка на украинския генщаб е посочено, че там са спрени 12 руски пехотни атаки – при Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), Андреевка (10 километра югозападно от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут). Посочването на Ивановско за трети пореден ден като театър на бойни действия категорично показва, че руснаците са успели да напреднат в по-интензивните си атаки. В сутрешния си обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов изрично пише, че украинската армия е сериозно притисната при Богдановка, а създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук руски военен телеграм канал "Рибар" съобщава в своя обзор за още половин километър към язовира при Берховка (Берховка и Богдановка на практика са една до друга). Руският напредък северно от язовира е факт, има геолокализирани видеокадри, както и руски напредък има в горист пояс до Орехово-Васильовка (гелокализирани кадри (18+) на тежък украински обстрел по руски позиции). Освен това, "Рибар" казва, че руснаците вече са се укрепили в северните покрайнини на Клещеевка, която украинците си върнаха в средата на септември: Руснаците в Бахмут са по-натясно: Освободена е и Клещеевка (ВИДЕО)

Всичко това обаче идва на висока цена – с предстоящи важни решения пред руското командване заради липсата на достатъчно ресурс за бързо налагане на надмощие. Решенията касаят това дали да се прехвърлят части от едно направление, считано за по-маловажно, към друго и дали и какви рискове да се поемат при недооценка на ситуацията. Изборът не е лесен – ако няма достатъчно сили в дадено направление, дори сега да имаш инициативата, силите ще са недостатъчни за значим пробив. Ако пък руснаците освободят прекалено дадено направление заради опит да се справят по-добре в друг участък на фронта, след като украинците все още провеждат офанзивни операции на места по фронта (говорим за 1200 километра линия), тогава рискът е руската линия да бъде пробита със сериозни последствия. Сложността на тези избори и колебанията също ще влияят негативно на опитите на руснаците да вземат изцяло инициативата на бойното поле в Украйна, пише в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Пример за трудностите пред налагането на доминация - създателят на руския телеграм канал "Филолог в серой зоне" Святослав Голиков, инструктор на отряда "Щурм Z", се оплаква как касетъчните боеприпаси съсипват руските войски и изтощават военния им потенциал. Според Голиков се стига дотам, че ранени руски войници са принуждавани да се връщат на фронта с шрапнели, останали в телата им. Голиков изрично подчертава, че руската пехота търпи много големи загуби и касетъчните боеприпаси наистина са фактор за промяна на бойното поле, защото не дават възможност на руснаците да направят истински мащабна успешна атака с голям пробив, тъй като изтощават човешките ресурси на руската армия (препратка и превод на английски език – ТУК).

Развитие на бойните действия в Украйна

(КАРТА) За пръв път официален украински държавен представител говори за случващото се при Днепър. Андрий Ермак, началник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, който е на визита във Вашингтон, каза там, че украинската армия е установила предмостие през Днепър.

За последните 24 часа - Семьон Пегов казва, че основният украински плацдарм е при Кринки (30 километра североизточно от Херсон и 2 километра източно от Днепър) и засега руснаците не могат да се справят с него, макар да опитват "с всички възможни сили". По неофициални украински данни руските сили вече са се изтеглили на защитни позиции до магистрала М-14 (Олешки – Нова Каховка) и се готвят да удържат бъдещ украински натиск там. Според Пегов, украинците опитват да направят същото като при Кринки още в Пойма (10 километра югоизточно от Херсон и 4 километра източно от Днепър) и Песчановка (13 километра югоизточно от Херсон), но за момента не успяват.

The 37th Marine Brigade is hunting down remaining Russians inside Krynky, occupied left bank of the Kherson region. pic.twitter.com/Ip7rVVHCmx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2023

В Запорожието и "Рибар", и Пегов се хвалят, че руснаците успяват да противодействат и дори да вземат инициативата в района на Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Само че геолокализирани видеокадри от вчера подсказват друго – руски обстрел по украински позиции северозападно от Върбово (18 километра югоизточно от Орехов и 10 километра източно от Работино), но тези украински позиции са нови и по-напред от досега известните:

(КАРТА) При Авдеевка Семьон Пегов казва, че няма значителна промяна в ситуацията, но "Рибар" бодряшки му опонира как руснаците изтласкват в момента украинците от Степово (3 километра североизточно от индустриалната зона на Авдеевка) и че руската армия разширила зоната си на контрол при Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка). Забавни видеокадри от коксовия завод до Степово обаче показват, че украинците удържат важната позиция, а украинският генщаб изрично посочва, че източно от Първомайско е спряна руска пехотна атака през последното денонощие -руски военни блогъри коментират, че при Степово руснаците действат като ЧВК Вагнер в Бахмут и пращат малки шурмови групи кашици без защита от бронирана техника, което по същество са атаки тип "месомелачка":

Avdiivka Coke Plant. Did the Dutch send new military aid? 🚴‍♂️😜 pic.twitter.com/bamsTp9EHx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2023

Общо, през последните 24 часа украинският генщаб съобщава за 17 отбити руски пехотни атаки при Авдеевка:

West of Avdiivka near Vodyane-Sjeverne, over 20 destroyed Russian armored vehicles can be seen. Among them a lot of BMP's. Work by the 53rd mechanized brigade working in the area. pic.twitter.com/SvSInSrMXz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 14, 2023

В направлението към Купянск руснаците имат известен напредък при Першотравнево (21 километра източно от Купянск) или поне това подсказват геолокализирани видеокадри (18+), показващи руски загуби в жива сила и военна техника (убити войници и разбит танк). Украинският генщаб съобщава за 8 спрени руски пехотни атаки през изминалото денонощие при Синковка (8 километра североизточно от Купянск) и Петропавловка (7 километра източно от Купянск).

Партизанска война в Луганск – с всички сили и средства

Междувременно, популярният руски военен блогър Владислав Романов сподели в канала си в Телеграм скрийншоти от оплаквания от руски военни в Луганска област. Основната тема – ако си руснак, не трябва буквално да си купуваш и приемаш никакви храни и хранителни продукти, защото рискуваш да бъдеш отровен.

Пелмени с игли. Пелмени с отрова. Енергийни напитки със сяра. Цигари с експлозив. Деца подаряват ел. крушки на войници, които се взривяват. Партизанското движение е много активно – такива са руските оплаквания, събрани от Романов. Специално внимание се отделя на тактиката да се слага сяра в енергийни напитки – това разяжда стомаха и червата, умираш в страшни мъки: Двама починали и 28 руски войници в реанимация, след като украински цивилни ги почерпили с отровен сладкиш. Отделно има твърдение, че на два пъти руснаците убили семейства, които използвали деца, за да се доближат до руски военни постове и да ги обстрелват с гранатомети. Всичко това идва на фона на подписания нов изборен закон от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин – с него се позволява на области във военно положение да участват в изборния процес за президент на Русия. Законът не дава да се води предизборна кампания в платформи, които официално са признати за "чуждестранни агенти" - тоест всички останали противници на Путин под някаква форма.

