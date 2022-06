Няма руски пробив при Северодонецк, руснаците се готвят да се бранят в Херсон

В своя дневен анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната цитира данни от украинското разузнаване, че руските военни минират ключови точки около Херсон, за да подсигурят защитни позиции. Използваните мини са от 50-те години на XX век. Има обаче данни, че при разполагането на мините някои са се взривили и са убити руски войници от 49-та армия, които са ги слагали.

Отделно, в Луганск проруските сепаратисти са намалили темпа на мобилизация за фронта заради по-сериозни протести. Хвърлен е и коктейл Молотов срещу военен комисариат във Владивосток, което е 18-ти такъв случай в Русия, за който се знае.

В Северодонецк, руските сили имат контрол над жилищните райони на града и основната битка е в индустриалната зона - химическият завод "Азот". Руснаците не успяват да превземат село Тошкивка - позиция, която ще им даде възможност да пресекат река Сиверски Донец и да не минават през Северодонецк, за да атакуват Лисичанск. Лисичанск е последният голям украински град в Луганска област, в който руската армия все още не е стъпила и не води пехотна битка - но има артилерийски обстрел.

Продължават и усилията на руската армия за офанзива към Славянск откъм Изюм. След като Святогорск падна в руски ръце, напредък е бавен, защото отново река Сиверски Донец е естествена защитна бариера и това помага на украинските войници да се отбраняват успешно.

Според Генералния щаб на украинската армия, всички военни от моторизираната част на Първа руска армия са отказали да се бият при Харков, предава Kyiv Independent. А руското военно министерство съобщи, че в Житомир е ударен с високоточно оръжие център на украинската армия за обучение на чуждестранни наемници: ДНР осъди на смърт британци и мароканец, воювали в защита на Украйна (ВИДЕО) Новината е на фона на съобщение на украинците за унищожена база на ЧВК "Вагнер" в Луганск. Тя била разположена на футболния стадион в Кадиевка.

Video of the liquidation of the Wagnerians, who were stationed at the Stakhanov Stadium. pic.twitter.com/ZZbL97tqQk