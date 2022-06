The Independent: Русия превъзхожда десетки пъти Украйна като оръжия

По данни на разузнаването, украинските войски търпят значителни загуби, тъй като руснаците ги превъзхождат в съотношение 20:1 - в артилерията и 40:1 с боеприпаси. Новите данни рисуват мрачна картина на конфликта. Отбелязва се, че не е възможно да се спечели войната, ако има значително по-малко боеприпаси.

В отчета, с който The Independent разполага за първи път се говори за безпокойство по повод дезертьорство на украински войници. Посоча се и, че украинските сили са ограничени в радиуса си на действие - 15,5 мили, а врагът може да нанася удари на 12 пъти по-голямо разстояние.

Боевете в източната част на Украйна имат "сериозно деморализиращо влияние на украинските сили, а така също и напълно реален материален ефект. Броят на дезертьорите нараства с всяка седмица", пише в документа.

В същото време позицията на Киев отслабва заради растящото неравенство в броя затворници. В отчета на разузнаването се казва: "руснаците настояват за размяна на пленници един по един. Това означава, че 4500 украински затворници се намират в руските затвори, докато не бъде сключено мирно споразумение. Москва вероятно използва това като инструмент за вътрешна дестабилизация на Украйна, ако няма социална защита на семействата и ясна комуникация."

Отчетът потвърждава и ръст на загубите на украинците заради руската огнева мощ.

Тактическата ситуация на Източния фронт е следната - украинската страна почти изцяло е изчерпала запасите от ракети тип "Смерч" и "Ураган", което позволяваше ефективно да се сдържа настъплението на руските войски в първите месеци на войната на разстояния от 37 до 50 мили.

В момента максималният обсег на огъня на въоръжените сили на Украйна е 15,5 мили. В същото време Русия нанася удари на разстояние от 186 мили с тактически балистични ракети "Искандер" (43-50 мили) и използва "Смерч" и "Точка-У", от (25 до 37 мили), както и "Ураган". Това създава ситуация на абсолютно неравенство на бойното поле без да се отчита пълнaта доминaция на руската авиация, която от време на време е нарушавана с използването на "Стингър" (американска портативна /но не само/ ракетна система за изстрелване на ракети "земя-въздух") и грешките на руските пилоти.

От разузнаването предупреждават, че руснаците осъзнават, че е било изпратено малко количество западно оръжие, а доставката му на бойните позиции става бавно. "Руснаците се опитват да оползотворят преимуществото си във времето, което имат, използвайки артилерията, за да се опитат да пробият украинската отбрана на Донбас", пише в отчета.

Отбелязва се, че противотанковите системи Javelin и NLAW, доставени от САЩ и Великобритания са били ефективни в сраженията около Киев и Харков и остават такива и в Донбас. Ударните дронове Switchblade също са нанесли значителни щети на руснаците.

На този фон, в Twitter вече има язвителни коментари към германския канцлер Олаф Шолц заради обещаните от него за Украйна 4 Mars II ракетни системи за залпов огън. След обещанието, според украинския информационен канал "Трруха" германците уточнили, че може да минат няколко месеца (до зимата), докато ги доставят, защото трябвало да препрограмират софтуера им, за да стрелят (работят) с американски и британски боеприпаси. Съответно, в Twitter се появиха снимки как всъщност тази система може да стреля със съответните боеприпаси. А обещаните 12 ПВО системи IRIS-T също няма да дойдат в Украйна месеци наред, защото това е доставка, предвидена за Египет и платена от тях т.е. Кайро трябва да се съгласи тези установки да отидат за Украйна и да изчака производството на други.

Germany: " Our version of M270 the MARS II can't fire GMLRS missiles." From the Bundeswehr website: a photo of a GERMAN M270/MARS II firing an GMLRS. pic.twitter.com/oqXslUlQ4t

And the funniest thing abot the MARS/MARS II software update?

Some of them already have it, since they already tested the ammunitions and there are pictures of the launcheshttps://t.co/vJ5uZYRMPa