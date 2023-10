Руснаците не спират да се плашат от украински пробив през Днепър (ВИДЕО)

Първи е "Рибар", един от основателите на който е бившият говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Той твърди, че украинците са атакували успешно село Кринки (30 километра източно от Херсон) и са се укрепили там (става въпрос за 36-та бригада на украинската морска пехота), въпреки че имало руска контраатака, която върнала повечето територия. Като се добави Песчановка, където украинците вече направиха операция, то целта им е да установят контрол над пътя от Олешки към Казашки лагер и Кринки, с което да създадат плацдарм за атака на Олешки и Нова Каховка. Отделно, ще бъде прекъсната една от основните логистични линии на руската армия при Днепър, пише руският телеграм канал.

Руска паника: Украински десант през Днепър. Русия ще има да страда преди да свикне с ATACMS (ВИДЕО)

Вторият руски военен блогър, който говори за атака срещу Кринки, е Владимир Романов. Той изкъсо следи военните действия в Херсонска област и предупреди, че на 10 октомври украинците започват действия за масиран десант на Днепър. "Противникът се опитва да се укрепи на източния бряг на Днепър. Ситуацията е опасна и остава още малко да стане критична", пише Романов в две поредни публикации, като първата и тази на "Рибар" са архивирани от украинския профил NOELReports. Преди няколко дни Романов се оплака, че е получил официално предупреждение от руското военно министерство да внимава какво пише и говори.

Romanov also confirm something is going on there.



"The enemy is already trying to gain a foothold on the left side of the Dnipro."



Let me recall it was Romanov who called a possible start of Ukrainian operations on 10-10-2023. pic.twitter.com/WfyWIIDjB0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 19, 2023

Същевременно назначеният от руснаците управител на Херсонска област Владимир Салдо (кмет на Херсон в периода 2002 – 2012 година) твърди, че руските сили отблъснали украинците от линията Пойма – Песчановка – Подстепно (15 километра източно от Херсон) и сега украинците са при Антоновския мост и се прегрупират. Още вчера украинският генщаб съобщи, че руснаците бомбардират Песчановка, с което подсказаха, че там наистина има украински части.

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) дава оценка, че тази украинска активност при Днепър е с по-голям мащаб от обичайнте досега тактически операции по реката. Дали обаче предстои мащабен украински десант – само времето ще покаже.

Другите участъци на фронта в Украйна

При Авдеевка е налице истинска касапница – спорд сутрешната сводка на украинския само за изминалото денонощие руснаците за загубили 900 души (убити и ранени), унищожени са близо 50 руски танка и 100 руски бронетранспортьора. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", един от създателите на който е бившият говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, казва в сутрешния си обзор, че руснаците успели да превземат "най-важната позиция" в пепелището на коксовия завод на север от Авдеевка, но при Бердичи (9 километра северозападно от Авдеевка) били отблъснати отвъд жп линията. За превзета от руснаците позиция на север от Авдеевка и за превзета част от Водяне (7 километра югозападно от Авдеевка) говори и украинският журналист Юри Бутусов, но без да дава визуални доказателства. Неговият колега Константин Машовец също говори за руски напредък с няколкостотин метра към ресторант "Царска охота" (южните предградия на Авдеевка) и по линията Водяне – Нетайлово (7 – 14 километра югозападно от Авдеевка), за което също няма геолокализирани видеокадри. Руският военен блогър Семьон Пегов (WarGonzo) обаче казва в сутрешния си обзор, че ситуацията като цяло при Авдеевка не се е променила.

Russian armoured carrier destroyed in the area of Avdiivka (looks somewhere near Opytne). pic.twitter.com/AzbKOQ0aKS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 19, 2023

Със сигурност след вчерашната масирана руска атака има лек руски напредък северно от Спартак (4 километра южно от Авдеевка), където е превзета украинска позиция в мрежата от окопи в този район. На този фон идват твърдения на руски военни блогъри (всичко е описано в библиографията на дневния анализ на ISW), че имало напредък по магистрала Е50 към Северно (5 километра западно от Авдеевка), но визуално геолокализирано потвърждение няма. Северно е ключова точка за логистиката за Авдеевка, но Константин Машовец изрично твърди, че точно там украинците са отблъснали руските части и са им попречили да стигнат до жп линията южно от селото, която води към Степово (7 километра северозападно от Авдеевка).

Russian "Cluny" detachment of the Volunteer Corps of Southern Group of Forces captured a Ukrainian stronghold south of Avdiivka, part of a trench network next to a section of T-05-05 highway.



📍48.0952258, 37.7588031https://t.co/VNuaGlm101@UAControlMap



/50 pic.twitter.com/uf5iRLAvhK — Vigorous Falcon (@VigorousFalcon) October 19, 2023

Russian drone films Ukrainian robot mining a road in Avdiivka.



Robot is loaded with TM-62 mines manually and then sent to remotely mine roads where Russian equipment might be going.



Russians appear surprised by this development.https://t.co/TpW6GF0L1W pic.twitter.com/a6ahgcqJeV — Dmitri (@wartranslated) October 19, 2023

При Бахмут вече официално от украинската армия заговориха за напредък, след като от три дни насам има такива индикации дори от руски военнни блогъри като Семьон Пегов. Говорителят на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш потвърди, че украинските части са преминали на места жп линията източно от линията Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка (5-13 километра юг-югозапад от Бахмут) и са напреднали към Опитно (3 километра южно от Бахмут). Още руски военни канали потвърдиха вчера, че украинците са преминали жп линията – ТУК и ТУК!

В западната част на Запорожието украинският генщаб съобщава за напредък при Върбово, на 10 километра източно от Работино и 18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол. Константин Машовец твърди, че украинците напреднали около 1,5 километра в руските отбранителни линии в този район. Руското военно министерство обаче казва, че са отблъснати две украински атаки.

Near Verbove, Zaporizhzia direction. A Ukrainian FPV drone destroys a pile of TM-62 anti tank mines situated right behind the dragon's teeth. pic.twitter.com/g45lrBT03k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 19, 2023

Отделно, при Новопокроповка (13 километра южно от Орехов) има геолокализирани видеокадри, подсказващи, че руснаците удържат позициите си – а руски военни блогъри се окуражават, че тези кадри (по същество стрелба от танк и бронетранспортьори) означават руска контраатака. На границата с Донецка област, руските сили се активизират и опитват пак да тръгнат към Угледар.

При Купянск има засилена руска активност – над 30 отбити пехотни атаки за изминалото денонощие според украинския генщаб. Потвърдено има руски напредък северно от Ивановка, тоест на 19 километра югоизточно от Купянск. За друг руски напредък по-близо до Купянск няма данни – говорителят на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш изрично заяви, че при Купянск вече има изградени сериозни фортификационни съоръжения и на руснаците ще им бъде много тежко. Изрично обаче украинският генщаб пише, че украинската армия не позволява на руската да превземе Макеевка (22 километра югозападно от Сватово). Семьон Пегов обаче твърди, че има руски напредък при Макеевка.

