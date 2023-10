Руски съвет за Авдеевка: Не разбивайте стена с глава, помислете (ВИДЕО)

При Авдеевка изглежда има известен руски напредък западно от Красногоровка (на 5 километра северно от Авдеевка) – има геолокализирани, показващи горяща руска тежка военна техника. Различни руски военни блогъри съобщават за руски напредък по различни точки на фронта при Авдеевка, но става въпрос за отделни позиции и никъде няма голям пробив – всичко е обобщено в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Конкретно, създаденият от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук телеграм канал "Рибар" твърди, че руснаците се укрепват на пепелището при коксовия завод на Авдеевка (позиция на висок терен, важна за затрудняване на украинската логистика за Авдеевка), но и че има „позиционен бой“ при жп линията в района на Бердичи (7-9 километра северозападно от Авдеевка) и в южните покрайнини на Авдеевка.

За отбелязване обаче е конкретна публикация в руския военен телеграм канал "Мъртви глави". Тя е написана на фона на снимка с унищожена руска военна техника. Основното предупреждение – вече загубихме толкова техника и резерви при Авдеевка, колкото украинците за цяло лято при Работино (западната част на Запорожка област). Следва и предупреждение – тези загуби при Авдеевка са на резерви, събирани за предстоящата зима. Така се дава възможност на украинците да направят пробив, защото логистиката им е по-добра – техните резерви от техника и войници са по-близо в тила от руските. "Имаме достатъчно "желязо" да погребем Авдеевка, но не с един бърз PR удар, а със седмици и месеци обстрел – както Бахмут. Можем да си позволим да обстрелваме първа и втора защитна линия за седмица и да не позволяваме те да се ротират. Когато не можеш да пробиеш стената с глава, използвай си главата да помислиш – иначе ще я счупиш", завършва публикацията, която е архивирана от естонския блогър WarTranslated и преведена на английски език.

В подкрепа на тази позиция има публикация и в близкия до ЧВК Вагнер руски телеграм канал "Сива зона". В нея личат оплаквания за проблеми с руската артилерия, която "мълчи", защото контрабатарейните задачи са възложени по принцип на операторите на дроновете "Ланцет", а такива няма много в направлението към Авдеевка. Съответно, украинската артилерия нанася големи щети с касетъчни боеприпаси. "Знаем, че тази офанзива беше подготвена за един месец, но не беше създаден резерв от боеприпаси и екипажите на дроновете-камикадзе не бяха подготвени. Вместо това бяха изпратени разузнавачи за щурмове, които трябваше да работят заедно с артилерията и да осигурят прикритие на пехотата. С такава подготовка беше възможно да продължите да седите в отбрана и да нанесете значителни щети на врага, но очевидно някой просто не можеше да седи мирен", се констатира в публикацията. Като пореден пример какво се случва на руската артилерия при Авдеевка има видеокадри как е взривена система ТОС-1 "Солнцепек" - голямата гордост на всички руски пропагандисти и подвластните им русороби:

A Russian TOS-1A deleted by a Ukrainian FPV drone from the 59th Brigade. One of the best boom's I have seen throughout this war. pic.twitter.com/bX3c1MMuxn