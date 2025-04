Нова собствена ракета в арсенала на Украйна ще вгорчи живота на Путинова Русия

Ново оръжие в арсенала на Украйна - и отново става въпрос за ракета. Името ѝ е "Барс", а дълго време всяка информация за този проект беше пазена в тайна. Сега "BBC Украйна" публикува повече подробности - прави впечатление, че ракетата е частен проект, не държавен. И още - това не е типична ракета, а оръжие, което украинците смятат за свой патент: крилата ракета-дрон.

Името "Барс" за първи път беше споменато публично от украинския министър на стратегическите индустрии Герман Сметанин на събитие, посветено на украинската отбранителна индустрия. Той отбеляза, че през 2024 г. се появиха няколко нови модела ракети наведнъж ("Пекло" (Ад), "Паляница", "Рута"), след като преди 2 години Украйна имаше само една своя разработка - "Нептун".

Още: Украйна представи още нови оръжия - дрон бомбардировач и противокорабна платформа (ВИДЕО)

"Барс" прилича най-много на "Пекло" - нещо средно между обикновена крилата ракета и дрон, най-често от авиационен тип, със средноголяма бойна глава (най-често около 50-100 кг) и малък турбореактивен двигател, което позволява бърз полет на значителни разстояния, а самата ракета-дрон е трудна цел за противовъздушната отбрана. Ракети-дрон могат да се изстрелват както от самолети, така и от наземни установки.

Обхватът на "Барс" е приблизително 700-800 км. Тази ракета има значително предимство - възможност да бъде произвеждана в голямо количество, масово производство и то в Украйна. Съответно, украинската армия ще има на разположение доста мощно оръжие за редовни атаки дълбоко в руска територия.

Как точно изглежда "Барс" не е ясно - това е секретна информация, има само приблизителна информация. Няма и повече данни в детайли за техническите характеристики.

🇺🇦 Ukraine has unveiled a new cruise missile called “Bars” — a domestically mass-producible "missile-drone" with a range of 700–800 km. Its key advantage: scalable production for frequent strikes deep inside Russia.https://t.co/e22wx4l1QM pic.twitter.com/xbpBbZONXa