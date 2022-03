Нови данни от Украйна за загубите на руската армия. Украинските служби пуснаха видео с разпит за атаки срещу граждански обекти

Според актуалните към 9 март данни, загиналите от началото на войната руски военни са над 12 000. Това число рязко се различава от американските данни – снощи, пред Комисията по разузнаването на Конгреса бяха изнесени данни за между 2000 и 4000 загинали. Дотук Москва признава за загинали само 498 войници и почти 1500 ранени, но тази информация е към 2 март.

Украинската армия съобщава и други данни – за унищожената руска техника. Според тази информация, към 9 март в Украйна са свалени 49 руски самолета, 81 руски хеликоптера и 7 дрона, потопени са 2 кораба, унищожени са 28 ПВО, 56 подвижни ракетни установки, 120 оръдия, 317 танка, 60 камиони-цистерни, 482 автомобила и 1070 БТР-а.

These are the indicative estimates of Russia's losses as of March 9, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/iHdQBgMbJr