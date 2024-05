Ново оръжие за Украйна в морето: Русия унищожи едно с хеликоптер (ВИДЕО)

Най-вероятно става въпрос за модифицирани ракети "въздух-въздух" Vympel R-73 (Р-73). Тези ракети са с малък обсег и влизат в експлоатация през 1984 година. Figtherbomber предполага, че може да са сложени и ракети Р-63. Уникалността в случая е, че ракетата има топлинно насочване т.е. тя сама фиксира целта и няма нужда от допълнителна система за насочване. А изглежда ракетата е свързана с контролните системи на дрона и работи чрез тях.

Публикувани от руското военно министерство видеокадри показват как руски военен хеликоптер успява да взриви украински морски дрон с ракети. Вчерашният украински успешен удар срещу пореден руски военноморски плавателен съд обаче показва, че Русия не успява системно да спира украинските морски дронове: "Моторната лодка "Мангуста" е на дъното": Украйна потвърди потапянето на руския катер (ВИДЕО)

Footage from a Russian Ka-29 helicopter, firing at the Ukrainian naval drone carrying a R-73 air-to-air missile. Eventually it is destroyed. https://t.co/r1LwNiRLmN pic.twitter.com/6qBPHwrqTX

Публичната разузнавателна платформа OSINT обаче припомня, че през април руски хеликоптер Ми-24 е паднал при изпълнение на бойна мисия в Черно море. Вече има сериозни подозрения, че официалната руска версия заради пилотска грешка е лъжа. Руски източници твърдят, че хеликоптерът е бил "на лов" за морски дронове и има съмнения, че е бил свален именно от морски дрон с ракети.

Of note, last month, a Russian Mi-24 Hind went down in a murky incident over the Black Sea, Russian sources reported it was on a USV hunting mission, and the Russian MOD reported it crashed due to a "loss of spatial orientation”. https://t.co/SS3Bn8xXiH