Оцеляло след Ибрахим паша и гръцката революция: Изкорениха 300-годишно дърво заради паркинг

Община Трифилия в Южна Гърция изкорени историческата „черница на Тамбакис“, 300-годишно дърво, свързано с войната за независимост на Гърция, въпреки местната опозиция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Дървото беше символ на историята на нацията и се намираше на площад Каподистриас на Филиатра. Беше кандидат за включване в списъка на защитените природни паметници на Гърция.

През 2021 г., по време на 200-годишнината от Гръцката революция, черницата беше включена в Гръцката мрежа от столетни дървета на Гръцката революция, които все още стоят като мълчаливи, но живи свидетели на исторически моменти в Пелопонес. Година по-късно той беше отбелязан с възпоменателния етикет на мрежата като част от поредица от събития, празнуващи подобни дървета, свързани с войната за независимост на Гърция в Пелопонес. Етикетът е създаден от Йохана Кордос, вдъхновена от водещата гръцка фигура на революцията Теодорос Колокотронис, допълва greekreporter.

