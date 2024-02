Огромен взрив до Ижевск: Пълно е със заводи, какво гръмна? (ВИДЕО)

Най-известният завод в града е Ижевският машиностроителен завод, който произвежда широка гама оръжия. Освен това има и автомобилен завод.

Близо до града се намира прочутият Вотински машинен завод. Има непотвърдени данни, че експлозията е станала точно там - при село Ягул, на 12 километра от Ижевск. В свързвания с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ пише, че руското министерство на извънредните ситуации казало следното за експлозията: "Обикновена техническа работа".

Residents in the vicinity of Izhevsk reported a powerful explosion Preliminarily, the explosion occurred in the village of Yagul, 12 km from Izhevsk. The authorities did not comment on the incident. pic.twitter.com/I782aiTH1N

Заводът произвежда балистични ракети. В него е произведена последната руска междуконтинентална балистична ракета (МКБР) "РТ-2 Топол М". Освен това предприятието преработва петрол, като произвежда гориво и газ, машини и друго военно оборудване.

A big explosion happened near the Russian city of Izhevsk. Close to Izhevsk is the Votkinsk Machine-Building plant that produces both oil and gas, machine tools and military equipment. It is unknown what is on fire exactly but the fire can be seen from afar. pic.twitter.com/4B0MvuF5vl