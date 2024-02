Украйна отвърна на сутрешната руска ракетна атака с удар в Белгород (ВИДЕО)

Още: Жертви в Киев след поредния руски терор. Зеленски: Ще отвърнем (ВИДЕО)

Жителите на руския град Белгород, намиращ се на 40 км от границата, съобщиха за експлозии следобед. Задействана е и системата за тревога.

Още: Въздушната атака по Украйна от 7 февруари е струвала на Путин стотици милиони долари (ВИДЕО)

Preliminary info that an arrival was recorded at the Stroykolor Zhbk-1 plant for building materials. pic.twitter.com/3cb235xh0P

Има и видеа, на които се чуват гърмежите. По предварителна информация е регистриран удар с ракета в завода за строителни материали "Стройколор ЖБК-1".

Преди атаката противовъздушната отбрана е била активна, но явно не е успяла да се намеси.

"Телеграм" каналът "Пепел" уточнява, че ударът е станал на улица "Комунална" в Белгород. По негова информация - ракетата е попаднала в котелното помещение на завода и в магазина за метални изделия.

В град Шебекино, Белгородска област, който се намира още по-близо до украинския град Харков, също зазвучаха сирените за въздушна тревога.

The air alert signal sounded in the town of Shebekino, Belgorod Region, as well



Local Telegram channels report explosions. In Belgorod itself, fires are already in full swing in the metalware workshop and boiler room of the plant, local media specify. pic.twitter.com/5auYCW4fJW