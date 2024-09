Окончателно: Най-голямата австрийска банка напуска Беларус

Най-голямата австрийска банка напуска Беларус, предаде NEXTA.

Райфайзен Банк Интернешънъл финализира продажбата на 87,74% от акциите на дъщерната си Приорбанк на SOVEN1, регистрирана в ОАЕ.

Така SOVEN 1 Holding Limited изкупи целия пакет акции на Priorbank, собственост на групата Raiffeisen Bank. Това решение бележи окончателното оттегляне на австрийския банков гигант от беларуския пазар.

