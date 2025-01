Орбан пак показа в кой лагер е: "Санкциите рушат икономиката ни, ЕС финансира войната" (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан за пореден път доказа, че за него Русия не е заплаха и че не трябва да бъде спряна в дългосрочен план с помощта на тежки санкции. Приятелски настроеният към Кремъл политик, който редовно блокираше пакети с военна и друга помощ за Украйна от ЕС, за пореден път обяви наказателните мерки на Европейския съюз срещу Москва за безсмислени.

Още: "Това би било война с Русия": Орбан за влизането на Украйна в НАТО

"Дали те доведоха до края на войната? Не. Дали осакатиха икономиката на Русия? Не. Успя ли Европа да замени руската енергия с други достъпни източници? Не. Санкциите, проектирани от брюкселските бюрократи, постигнаха едно: те унищожиха конкурентоспособността на европейската икономика. Дойде време за промяна!", обяви Орбан в профила си в X.

Още: Орбан: С Тръмп идва възход на десницата в Европа. Ще окупираме Брюксел

It’s time to talk about sanctions!

Did they bring the war to an end?

- No ❌

Did they cripple the 🇷🇺 economy?

- No ❌

Did Europe manage to replace Russian energy from other affordable sources?

- No ❌

The sanctions engineered by the Brussels bureaucrats achieved one thing: they… pic.twitter.com/QrpW4bI2lf