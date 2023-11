Орбан с нова критика към Запада: Стратегията за Украйна е грешна, Русия няма да загуби (ВИДЕО)

"Няма съмнение, че агресията си е агресия. Тя е неприемлива за нас. Няма да се спирам на това, защото е очевидно. Но големият въпрос беше как ние, европейците, ще реагираме на това. А ние не подходихме правилно. Спомням си, когато възникна кризата в Крим. Аз бях там, на масата за преговори, в Съвета на Европа. И тогава всички европейски лидери положихме усилия да локализираме конфликта. Да го локализираме и изолираме, затова пратихме германския и френския да преговарят, като постигнахме Минското споразумение", припомни той.

"Сега, когато започна конфликта в Донецк, ние направихме точно обратното - да глобализираме конфликта вместо да го ограничим. И сега това е глобален проблем, което е лошо за всички, за европейците, за украинците, за руснаците. Каква беше реакцията на Запада в сегашния конфликт? Нашата стратегия беше украинците да се бият до победа на бойното поле. Руснаците пък ще загубят и ще има смяна в Кремъл, ще има нов лидер и ще преговаряме с него. Путин е военнопрестъпник, а новото ръководство ще е приемливо. Такава беше стратегията - ние финансираме украинците, те се бият и умират. Очевидно е, че украинците няма да победят на фронтовата линия. Няма военно решение, руснаците няма да загубят, няма да има смяна в ръководството, такава е реалността", каза Орбан.

